Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

На позачерговому засіданні парламенту, ініційованому фракцією "Слуга народу", за звільнення Степанова проголосували 292 парламентарі, передає УНІАН. Відставки міністра не підтримала фракція "Батьківщина".

Під час виступу у Верховній Раді Максим Степанов виправдовувався за темпи вакцинальної кампанії: "На сьогодні щеплено практично 1 млн українців. Чи влаштовують мене темпи вакцинації? Ні, категорично ні. Але, заради об'єктивності, зазначу – вони залежать виключно від наявності вакцин. Організаційно ми готові виконувати пів мільйона добових щеплень", – хвалився міністр.

Відбиваючись від критики депутатів, Максим Степанов сказав, що питання, які стосуються організації вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань на COVID-19, є компетенцією головного санітарного лікаря, однак він зі себе не знімає відповідальності за цю роботу.

"Що стосується вакцинації, епідемічних розслідувань, тестувань – це функціонал головного санітарного лікаря, але, звичайно, що за цю всю роботу я ніколи з себе не знімав відповідальності, і її несу, зрозуміло, я", – додав міністр.

14 травня прес-секретар Голови Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова. Сам Степанов сказав, що він не писав заяви на звільнення з посади голови МОЗ.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі Президента і Кабміні.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія передбачає, що наступним міністром охорони здоров'я стане заступник Степанова, головний санлікар країни Віктор Ляшко.