Комітет ВР відмовився підтримати відставку Степанова.

Парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав проєкту подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова і залишив це питання на розгляд зали.

Таке рішення комітет ухвалив за підсумками позачергового засідання в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

Подання Шмигаля про відставку Степанова, зокрема, підтримали сім депутатів, сім – утрималися, один – виступив проти.

Як повідомляли з посиланням на спікера парламенту Дмитра Разумкова, позачергове пленарне засідання Верховної Ради, яке відбудеться о 16:00 вівторка, буде присвячено кадровим питанням.

"Це позачергове засідання стосуватиметься трьох речей. Це питання кадрові: написали заяви за власним бажанням – це пан Криклій і пан Петрашко, є подання прем'єр-міністра України, що стосується пана Степанова", – сказав він.