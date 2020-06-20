Політ серпневих китів

Василь МАХНО

 

1.

 

почекаю коли вже кропива

зацвіте під зубчастим листком

коли в перестиглих сливах

мушва запасеться медком

 

коли яхти покинуть причали

наздогнавши нічний приплив

щоби під вітрилом чалим

дельфін поруч з нами плив

 

щоби запливли в Массачусетс

дві субмарини китів

щоб можна було їх почути

 -як вітром розхитаний дім-

 

щоб бачити їхню присутність:

чавунні ковші хвостів

їх плавники латунні

-в китих і підплилих китів-

 

щоб знати що ми вже у серпні

щоб знати що ми – не кити

що в нас – як горішок – серце

а в них – на пів яхти

 

коли відцвіте вже кропива

кашкою цвіту й крупи

кити перевдягнуться в крила

й зелену робу кропив

 

в бурштиновім стиглому небі

над скупченням яхт і човнів

прощальні кити серпневі

-летять і летять домів

 

 

2.

 

коли кити підпливають до берега

щоби лягти на ньому кістьми

вони помічають чийсь дім і дерево

жінку що грається із дітьми

 

можливо кити належать до секти

адвентистів китового сьомого дня:

вірять що саме в цю середу

їхніх душ шумовидна піна

 

потрібна піску й горі поза домом

тому й чекають на вечірній приплив

-селищний порт з поіржавленим доком

паля на яку всівся мартин

 

два-три човни перевернуті днищем

кілька рибальських ветхих хаток

літніх кущів кореневища

з кронами квітів – ось і Монток–

 

з берега видно поблискують вудки

десь там поодаль гудить пором

але кити – мов схопились за руки –

з моря вистрілюють – як горох –

 

на прибережну смужку піщану

і застигають немов валуни

може й відспівані тими дощами

що за ними зранку прийшли

 

може тому що вдягати їм крила

не дозволяв їх пресвітер-кит

і тепер вони берег накрили

розчепіривши плавники

 

а то би летіли собі як інші

помічаючи дім – жінку з дітьми

і ніколи б у цьому вірші

не лягли на берег кістьми

 

 

 

20.06.2020

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