У Білорусії затримали кандидата в президенти.

Затриманий Віктор Бабарико вважається головним конкурентом Лукашенка на виборах.

 

                     Віктор Бабарико

 

Білоруські правоохоронці затримали претендента на посаду президента Білорусі, колишнього голову «Белгазпромбанка» Віктора Бабарика. У помешканні його родини проведено обшук. Рахунок Бабарика, на якому знаходиться сформований виборчий фонд, заблоковано, заарештовані видаткові операції за рахунком. Про це повідомив білоруський інформаційний портал News.tut.by. Бабарико очолював «Белгазпромбанк» протягом 20 років.

 

Як пояснив голова Комітету держконтролю Білорусі Іван Тертель, Бабарика затримали, аби запобігти його спробам вплинути на свідків і приховати докази. «Бабарико затриманий у зв'язку з тим, що був безпосереднім організатором, керівником протиправної діяльності, спробував впливати на свідків, приховати сліди раніше скоєних злочинів і буквально на днях зняти велику суму грошей з підконтрольних йому рахунків», – розповів він у коментарі для телеканалу «Белорусь 1».

 

За словами Тертеля, слідчим вдалося встановити схеми відмивання грошей, за якими в підконтрольні іноземні банки виводилися великі суми валюти. Однією з таких структур був латвійський банк ABLV. «За даними від наших латвійських колег, за кілька років в інтересах цього банку на його рахунки з рахунків “Белгазпромбанка” було виведено понад 430 мільйонів доларів», – пояснив голова КДК.

 

Як вже повідомляло наше видання, напередодні в Білорусії було затримано 15 колишніх і чинних працівників «Белгазпромбанка», акціонерами якого є російські Газпром і Газпромбанк. За даними білоруських слідчих органів, працівників банку затримано у кримінальній справі за статтею 235 КК (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великому розмірі) і статтею 243 КК (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі).

 

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Термін збору підписів претендентів в президенти закінчується 19 червня.  

18.06.2020

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