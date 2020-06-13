У Білорусі перед президентськими виборами затримали працівників місцевого банку Газпрому.

Це, на думку експертів, стало наслідком того, що колишній директор Белгазпромбанку вирішив балотуватися в президенти Білорусі.

Віктор Бабарико

У Білорусії затримано 15 колишніх і чинних працівників Белгазпромбанку, акціонерами якого є російські Газпром і Газпромбанк. Цей банк 20 років очолював Віктор Бабарико, котрий вирішив балотуватися на посаду президента Білорусі. Після цього в банк прийшли слідчі Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю з обшуком. Про це повідомило білоруське інформаційне агентство БелТА.

За даними білоруських слідчих органів, працівників банку затримано у кримінальній справі за статтею 235 КК (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великому розмірі) і статтею 243 КК (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі). Комітет державного контролю Білорусі вважає, що всередині Белгазпромбанку існувала група, яка виводила гроші за кордон. Слідство нібито диспонує переконливими доказами причетності Бабарика, котрий очолював банк з 2000 до 2020 року, та його колишніх підлеглих до злочинів. Слідчі повідомляють, що у працівників банку вилучили понад чотири мільйони доларів. Також стверджують, що деякі із затриманих вже встигли зізналися.

«В ході роботи нами були надіслані запити іноземним партнерам в інші держави. Відповіді в силу низки причин ми отримали тільки в грудні 2019 року. Інформація, що міститься в них, дозволила Департаменту фінансових розслідувань активізувати проведення перевірочних та оперативно-розшукових заходів. В результаті ми отримали переконливі докази того, що вищевказані особи причетні до протиправної діяльності масштабного характеру. Фактично на базі банку ними була створена організована злочинна група, яка здійснювала виведення коштів на території іноземних держав», – розповів голова Комітету державного контролю Іван Тертель.

Про те, що Віктор Бабарико, ймовірний суперник Лукашенко на президентських виборах, заробив гроші «шахрайським чином», білоруський президент заявив ще четвертого червня, назвавши його «негідником». Бабарико досі не займався політичною діяльністю.

Президентські вибори в Білорусі призначені на дев’яте серпня. Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, балотується вшосте.