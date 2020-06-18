"Ви – русскіє, валіть в Росію": Рабиновича закидали яйцями і облили набілом у Чернігові.

У Чернігові група протестувальників намагалася закидати яйцями автомобіль народного депутата. Біля машини відбулися сутички між правоохоронцями та групою осіб.

Про це повідомляє пресова служба поліції Чернігівщини. Як зізнався народний депутат із партії "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, об'єктом атаки був він.

"Сьогодні вранці під час візиту до Чернігова народного депутата Верховної Ради група радикально налаштованих молодих людей намагалася перекрити рух транспорту нардепа й закидала яйцями його автомобіль. Поліцейські, які здійснювали охорону громадського порядку, намагалися припинити сутички. Втім, група молодиків перекинула свою агресію на поліцейських та розпилила в їхній бік аерозоль дратівливої дії з балончиків", – ідеться у повідомленні поліції.

Внаслідок сутичок один поліціянт отримав тілесні ушкодження; його скерували до лікарні.

У поліції поінформували, що правоохоронці спровадили до районного відділку близько десятка учасників сутички. Відкрито кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу.

Сам Вадим Рабинович повідомив, що перебуває в четвер у Чернігові і що група "радикалів блокувала йому дорогу та закидала його автомобіль продуктами сільського господарства".

Рабинович зневажливо ставиться до протестувальників. Він вважає, що вони заробляють "патріотичним заробітком на рекеті і вимаганні".

"Цікаві вигуки я сьогодні почув від радикалів, котрі намагалися зірвати нам робочу поїздку в Чернігів: "Ви – русскіє, і валітє в свою Россію", – поскаржився нардеп, додавши, що він не росіянин, а єврей. І "за Україну".