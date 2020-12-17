Зеленський протиснув Шкарлета на посаду міністра освіти завдяки "регіоналам".

 

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. 

 

 

Постанову про призначення підтримало 226 народних депутатів – мінімальна кількість голосів. "Слуга народу" дала 171 голос (із 246 членів фракції), "ОПЗЖ" – 20 (із 44), "Довіра" – 16 (із 20), "За майбутнє" – 12 (із 24).

 

Сергій Шкарлет із 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки. Став фаворитом Президента, попри те, що Етичний комітет Національної аґенції з питань забезпечення якості освіти офіційно визнав, що у трьох наукових роботах виконувача обов'язків міністра освіти та науки Шкарлета є плагіат.

 

Прикметно, що комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета. Голова комітету Сергій Бабак хоч і належить до президентської фракції, а не став підтримувати офіційного плагіатора – натиснув кнопку "утримався".

 

У той момент, коли Шкарлет читав присягу урядовця, представники фракцій "Голос" та "Європейська солідарність" вигукували "Ганьба", а нардепи від "Слуги народу" плескали, передає "Укрінформ".

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав нового члена Кабміну зі вступом на посаду.

 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи у Верховній Раді кандидатуру Шкарлета на посаду міністра, сказав: "Кандидат має значний професійний досвід та знає сферу освіти зсередини, адже тривалий час працював у закладах вищої освіти на різних ланках, тому числі був ректором вищого навчального закладу".

 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

 

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що Сергія Шкарлета було призначено в.о. міністра освіти та науки зі своєрідним випробувальним терміном, і він має можливість проявити себе протягом наступних місяців. Шмигаль не йняв віри, що Шкарлет – плагіатор.  

 

Сергій Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями "інженер-математик" та "економіст". Доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

 

Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року; Шкарлет на той момент був наймолодшим ректором в Україні (цей факт дуже любить Зеленський).

 

У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.).

 

У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка – програв.

 

Отримував призи з рук одіозного Дмитра Табачника.

 

17.12.2020

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