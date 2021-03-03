Посли ЄС зняли санкції з Табачника та Арбузова.

 

Посли Європейського Союзу 3 березня вирішили продовжити на пів року санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб, яких ЄС вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України. Окремим рішенням посли також схвалили продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб у його найближчому колі, накладених за розкрадання українських державних коштів. Притім зі санкційного списку усунули колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

Санкції щодо оточення Януковича впродовж останніх років повільно скорочувалися. Брюссель запровадив заходи проти Віктора Януковича, частини його родини та його близьких політичних союзників невдовзі після краху його влади наприкінці лютого 2014 року.

 

Частина із включених до списку осіб оскаржували, а іноді й вигравали судові справи щодо санкцій ЄС. Ці рішення спричинили посилення вимог щодо скорочення чи навіть скасування цього санкційного списку.

 

Кілька дипломатів ЄС розповіли "Радіо Свобода", що в списку є кілька "слабких справ". Крім Арбузова й Табачника, дипломати обговорювали зняття санкцій із ексміністра з питань доходів і зборів Олександра Клименка та сина експрезидента Олександра Януковича, але цього разу вони ще залишатимуться.

 

Раніше в ЄС ухвалили кілька аналогічних рішень. У 2020 році зі списку вилучили колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова та ексміністра енергетики Едуарда Ставицького, а ще на рік раніше таке ж рішення Євросоюз ухвалив щодо Андрія Клюєва, колишнього голови адміністрації президента Януковича.

 

Санкції, які стосуються територіальної цілісності, складаються із заборони на отримання віз та заморожування активів. Вони були вперше запроваджені після того, як Росія в березні 2014 року окупувала український Крим, і посилені впродовж наступних років, упродовж яких Москва продовжувала підтримувати бойовиків на сході України.

 

У списку, який упродовж останніх семи років продовжує поширюватися кожні шість місяців, є такі люди, як колишній віцепрем’єр-міністр Росії Дмитро Рогозін, керівник Генерального штабу Збройних сил Валерій Герасимов та ведучий державного телебачення Дмитро Кисельов.

 

Офіційно обидва списки санкцій будуть продовжені пізніше цього тижня – після оприлюднення в Журналі ЄС.

 

03.03.2021

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