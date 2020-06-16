Голова ЛОДА очолив обласний осередок «Слуги народу».



Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький став керівником Львівської обласної парторганізації партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії, – повідомили на сайті партії.

«Ми хочемо будувати сильні родини. А буде сильною, щасливою та багатою кожна українська сім’я, то й такою буде вся Україна. І для цього чиновники й політики повинні дійсно стати слугами свого народу. Вони повинні усвідомити, що їх наймає на роботу народ і платить їм за роботу гроші. Саме таке розуміння політичного процесу в партії «Слуга народу». Я спілкувався з Президентом, з лідерами партії й повністю поділяю їхнє бачення на розвиток країни: здоровий прагматизм, мінімум популізму, закон понад усе. І тому я ухвалив рішення влитися в партію «Слуга народу» й очолити процес її творення на Львівщині як політик і державний діяч», – прокоментував таке призначення Максим Козицький.

Членами ради Львівської обласної партійної організації стали: Ростислав Тістик, Юрій Камельчук, Орест Саламаха, Святослав Юраш, Олег Паска, Володимир Мартинюк, Ірина Чех й Орест Чемерис.

Окрім Львівської обласної партійної організації, також відбулися конференції, під час яких призначили керівників Київської та Криворізької міських партійних організацій, а також керівників у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, в Івано-Франківській області осередок «слуг» очолила Олена Вінтоняк, народна депутатка, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами Євросоюзу;

На Тернопільщині керівником обласного осередку партії «Слуга народу» став народний депутат Володимир Гевко.