Голова ЛОДА очолив обласний осередок «Слуги народу».

Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький став керівником Львівської обласної парторганізації партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії, – повідомили на сайті партії.
«Ми хочемо будувати сильні родини. А буде сильною, щасливою та багатою кожна українська сім’я, то й такою буде вся Україна. І для цього чиновники й політики повинні дійсно стати слугами свого народу. Вони повинні усвідомити, що їх наймає на роботу народ і платить їм за роботу гроші. Саме таке розуміння політичного процесу в партії «Слуга народу». Я спілкувався з Президентом, з лідерами партії й повністю поділяю їхнє бачення на розвиток країни: здоровий прагматизм, мінімум популізму, закон понад усе. І тому я ухвалив рішення влитися в партію «Слуга народу» й очолити процес її творення на Львівщині як політик і державний діяч», – прокоментував таке призначення Максим Козицький.
Членами ради Львівської обласної партійної організації стали: Ростислав Тістик, Юрій Камельчук, Орест Саламаха, Святослав Юраш, Олег Паска, Володимир Мартинюк, Ірина Чех й Орест Чемерис.
Окрім Львівської обласної партійної організації, також відбулися конференції, під час яких призначили керівників Київської та Криворізької міських партійних організацій, а також керівників у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Так, в Івано-Франківській області осередок «слуг» очолила Олена Вінтоняк, народна депутатка, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами Євросоюзу;
На Тернопільщині керівником обласного осередку партії «Слуга народу» став народний депутат Володимир Гевко.
16.06.2020
Для довідки:
39-річний бізнесмен Максим Зіновійович Козицький очолює Львівську обласну державну адміністрацію з 5 лютого 2020 року.
Народився 19 лютого 1981 року у Львові. Закінчив Миколаївську середню школу № 1 Львівської області.
У 1997-2004 роках навчався у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького на хірурга. З серпня 2004-го до лютого 2006 року – лікар-інтерн з хірургії Інтернатури ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 2006 року здобув ступінь магістра медицини з лікувальної справи у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.
Із січня до вересня 2007 року – заступник директора ТОВ «Укрмедресурс».
Другу освіту отримав заочно у Києво-Могилянській академії (менеджмент організацій, магістр, 2007) та у Львівському національному університеті імені Івана Франка (облік і аудит, спеціаліст з обліку і аудиту, 2007).
У вересні 2007 – травні 2009 року – лікар-методист Львівського обласного центру здоров'я.
У вересні 2007 – листопаді 2010 року – член спостережної ради ТОВ «Укрнафтогазінвест». У листопаді 2010 – червні 2014 року – заступник генерального директора із загальних питань ТОВ «Укрнафтогазінвест».
У грудні 2009 – червні 2014 року – генеральний директор, заступник генерального директора ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» за сумісництвом. У червні 2014 – жовтні 2016 року – заступник генерального директора ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія».
У жовтні 2016 – січні 2020 року – директор ТОВ «Еко-Оптіма».
2015 року балотувався до Львівської облради від партії «Самопоміч», але до ради не пройшов.
Батько Максима Козицького Зіновій Козицький – відомий бізнесмен, власник львівського муніципального велопрокату NextBike і групи бурових компаній «Горизонти».
Одружений, разом з дружиною Оксаною подружжя виховує двох дітей: сина Зіновія й дочку Софію.