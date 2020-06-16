На Львівщині блокували мережу «ботоферм».



Служба безпеки України блокувала на території Львівської області діяльність розгалуженої мережі «ботоферм», якими керували з території Росії. Про це повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

Фото: facebook.com/SBULviv

За інформацією СБУ, загалом угруповання зареєструвало кілька тисяч активних акаунтів для поширення у соцмережах недостовірної інформації щодо ситуації в Україні, продовження гібридної війни проти нашої держави та здійснення впливу на свідомість людей задля поширення негативного настрою в суспільстві та дискредитації української влади.

Як зʼясували оперативники відділу кібербезпеки СБУ, організатори через відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення керували електронними поштовими скриньками й обліковими записами в соцмережах із використанням фейкових персональних даних. Реєстрацію таких акаунтів у соцмережах здійснювали за допомогою SIM-карток українських і російських операторів зв’язку.

Фото: facebook.com/SBULviv

У рамках спільної спецоперації, яку оперативники СБУ провели на території держави, схожу протиправну діяльність виявили та припинили в Києві, Сумах, Чернігові й Одесі.

Під час проведення обшуків слідчі й оперативники СБУ виявили й вилучили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми та шлюзи), понад 15 тисяч SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України та Росії.

Фото: facebook.com/SBULviv

Тепер перевіряють версію щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних і розвідувальних органів РФ.