На Львівщині блокували мережу «ботоферм».


Служба безпеки України блокувала на території Львівської області діяльність розгалуженої мережі «ботоферм», якими керували з території Росії. Про це повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

 

Фото: facebook.com/SBULviv

 

За інформацією СБУ, загалом угруповання зареєструвало кілька тисяч активних акаунтів для поширення у соцмережах недостовірної інформації щодо ситуації в Україні, продовження гібридної війни проти нашої держави та здійснення впливу на свідомість людей задля поширення негативного настрою в суспільстві та дискредитації української влади.

 

Як зʼясували оперативники відділу кібербезпеки СБУ, організатори через відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення керували електронними поштовими скриньками й обліковими записами в соцмережах із використанням фейкових персональних даних. Реєстрацію таких акаунтів у соцмережах здійснювали за допомогою SIM-карток українських і російських операторів зв’язку.

 

Фото: facebook.com/SBULviv

 

У рамках спільної спецоперації, яку оперативники СБУ провели на території держави, схожу протиправну діяльність виявили та припинили в Києві, Сумах, Чернігові й Одесі.

 

Під час проведення обшуків слідчі й оперативники СБУ виявили й вилучили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми та шлюзи), понад 15 тисяч SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України та Росії.

 

Фото: facebook.com/SBULviv

 

Тепер перевіряють версію щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних і розвідувальних органів РФ.

16.06.2020

До теми

Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення. 
16.06.20 | | Штука
На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні
Юрко БОЙКО
Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...
15.06.20 | | Минуле
Листи зі Сходу Еліни Свенцицької
Уляна Галич
Градус напруги у цих віршах доволі високий, тут постійно звучить енергія болю, енергія протесту, що супроводжується усвідомленням межової самотності «чужого серед своїх» і всевтрати.
15.06.20 | | Штука
Новини фуратівські…
Дмитро Єльніков
Це село у Буджаку, Новомихайлівка за паспортом. Двадцятеро люду – які там вже новини? Але тут оце назбиралося
14.06.20 | | Дискурси
Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20 | | Наука
Джміль
Василь МАХНО
джміль відлетів у джмелиний дім                     –залишивши мене під деревом          при письмі–                     так як я хотів                    
13.06.20 | | Дискурси
Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20 | | У світі
Вони ще купаються
Тарас Прохасько
Чим дальша наївність від того, щоби безпосередньо порозумітися, тим більше ніжності і сентименту вона викликає
11.06.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.