16-18 вересня у Львові СБУ проводитиме безпекові заходи.

Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова, які триватимуть з 16 до 18 вересня цього року. Цими днями будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ у Львівській області.

До заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова та відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Мета – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Під час їх проведення будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка. Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів", – йдеться у роз’ясненні.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.