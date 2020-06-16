Тернопільська й Рогатинська РДА мають нових очільників.

 

Володимир Зеленський призначив нових голів Тернопільської та Рогатинської райдержадміністрацій. Відповідні розпорядження він видав 15 червня.

 

 

Відповідно до розпорядження Президента України №396/2020-рп, головою Тернопільської районної державної адміністрації Тернопільської області призначено Ярослава Миколайовича Матвійчука.

 

Згідно з розпорядженням Президента України №395/2020-рп, Рогатинську районну державну адміністрацію Івано-Франківської області очолить Володимир Васильович Штогрин.

 

Відповідно до даних, які можна знайти у відкритих джерелах, Ярослав Матвійчук родом із села Смиківці Тернопільської області. Раніше він обіймав посаду заступника керівника Мишковицького МПД ДП «Укрспирт».

 

Володимир Штогрин. Фото: versii.if.ua

 

Володимир Штогрин раніше працював начальником фінансового відділу Рогатинської райдержадміністрації. У 2006-2010 роках був міським головою Рогатина, а до того – начальником управління економіки РДА.

 

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