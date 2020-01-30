Ще дві РДА Тернопілля отримали голів.


Сьогодні Зеленський призначив голів Гусятинської та Шумської райдержадміністрацій Тернопільської області. Відповідні розпорядження опубліковано на офіційному сайті Президента України.

 

 

 

Гусятинською РДА відтепер керуватиме Надія Володимирівна Галябарда. А головою Шумської РДА стане Віталій Ярославович Кудлак.

 

Надія Галябарда досі була заступницею голови цієї РДА. Втім, за інформацією сайту 0352.ua, пані Надія по суті очолювала район, оскільки «в. о. обов’язків голови райдержадміністрації Ігоря Гайдука частіше можна побачити в Тернополі поруч Ігоря Сопеля, ніж на подіях у Гусятині». Їй 33 роки. До призначення на цю посаду в 2015 році працювала викладачем кафедри німецької мови Тернопільського національного університету.

 

Надія Галябарда. Фото: 0352.ua

 

Одружена. Разом з чоловіком виховують дочку. Рідне село – Чабарівка Гусятинського району. Там володіє житловим будинком. Чоловік Віталій є власником городу і земельного паю в селі Васильківці. Працює він у Чортківській філії ТОВ «СЕ Борднетце – Україна».

 

Віталію Кудлаку 38 років. Відомий тим, що очолює обласну організацію політичної партії «Демократичний Альянс». Проживає Віталій Кудлак у Великій Березовиці неподалік Тернополя. Має наукове звання кандидата економічних наук. Працює доцентом кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного економічного університету.

 

Віталій Кудлак. Фото: 0352.ua

 

Одружений, двоє дітей. Його дружина, пані Галина, разом з чоловіком є співавтором наукових праць з економіки.

 

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський призначив голів Підволочиської та Підгаєцької райдержадміністрацій Тернопільської області, а трохи раніше отримала нового очільника Теребовлянська РДА.

30.01.2020

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