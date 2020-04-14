Нових голів отримали три РДА на Тернопільщині.


Сьогодні, 14 квітня, Володимир Зеленський призначив голів трьох РДА Тернопільської області. Відповідні розпорядження розміщено на сайті Президента України.

 

Зокрема, відповідно до розпорядження №265/2020-рп, головою Бережанської РДА став Олег Мирославович Захарків. Згідно з розпорядженням №266/2020-рп, Заліщицьку РДА очолив Володимир Васильович Шипітко, а розпорядженням №267/2020-рп головою Лановецької РДА призначено Василя Ігоровича Бадищука.

 

Василь Бадищук. Фото: ternopoliany.te.ua

 

40-річний Василь Бадищук є уродженцем Лановецького району, рідні села – Юськівці та Гриньки, – пише сайт «Тернополяни». Працює викладачем у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя. Кандидат технічних наук. Має кілька наукових праць.

 

За даними ЦВК, під час виборів Президента України в першому турі 31.03.2019 прізвище, ім’я і по батькові Бадищук Василь Ігорович було у списку офіційних спостерігачів від громадської організації «Команда ЗЕ» по виборчому окрузі №164. Одружений. Із дружиною Тетяною виховують двох дітей.

 

Олег Захарків. Фото: 0352.ua

 

Олег Захарків народився 13 червня 1978 року в Бережанах, там і мешкає. З березня 2013-го працював на посаді директора обласного комунального музею Богдана Лепкого в Бережанах. 2014-го під час парламентської виборчої кампанії йшов як самовисуванець по 165 виборчому окрузі, де програв Тарасові Юрику (БПП).

 

2015-го за підтримки партії «Самопоміч» Олег Захарків боровся за посаду міського голови Бережан, однак програв Володимирові Музичці. Наступного року Музичка призначив Олега Захарківа своїм заступником, на цій посаді той досі працював.

 

Одружений, має двох дітей. Його дружина Оксана – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Бережанської міської ради.

 

Володимир Шипітко. Фото: ternopoliany.te.ua

 

43-річний Володимир Шипітко до 2016 року працював начальником Заліщицького районного управління юстиції, – пише сайт 0352.ua.

 

Був кандидатом у депутати Заліщицької районної ради за партійним списком БПП-«Солідарність» на місцевих виборах–2015. Був у складі депутатського корпусу Заліщицької районної ради від Демократичної партії України (2010–2015 роки). Від жовтня 2016-го очолював Заліщицьку районну місцеву парторганізацію політичної партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка “Справедливість”".

 

Одружений, має дитину.

 

14.04.2020

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