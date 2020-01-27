Чотири РДА на Галичині отримали нових голів.

Володимир Зеленський призначив голів Підволочиської та Підгаєцької райдержадміністрацій Тернопільської області, а також Бродівської та Сокальської РДА Львівської області. Відповідні розпорядження опубліковано на офіційному сайті Президента України.

Головою Підволочиської РДА став Борис Володимирович Онищук. Підгаєцьку райдержадміністрацію очолила Галина Богданівна Дуда.

Фото: terminovo.te.ua

Як інформує сайт Terminovo.te.ua, 59-річний Борис Онищук вже очолював Підволочиську районну держадміністрацію – з 21 травня 2015 року до 11 липня 2019 р. На місцевих виборах у 2015 році балотувався від партії Блок Петра Порошенка до Підволочиської районної ради.

47-річна Галина Дуда – директорка Підгаєцької гімназії імені Маркіяна Паславського. 2015 року балотувалася до Тернопільської обласної ради від «Народного контролю», є членкинею партії «Громадський рух Народний контроль».

Щодо Львівщини, то головою Бродівської РДА стала Оксана Прокопець, а Сокальську РДА очолив Ігор Дацюк.

Фото: facebook.com/prokopetsok

За даними «Львівського порталу», 41-річна Оксана Прокопець раніше працювала в Держказначейській службі Бродівського району. 2013 року її призначили першою заступницею голови Бродівської РДА. На місцевих виборах 2015-го балотувалась у Бродівську райраду від БПП.

Фото: golossokal.com.ua

53-річний Ігор Дацюк досі працював на ТзОВ «Енергетична Ефективність України». Також він є керівником і співзасновником Сокальської районної організації Конгресу Українських Націоналістів. У 2010-2015 роках Дацюк був головою Сокальської райради. Після цього він знову балотувався у райраду, але невдало.

Нагадаємо, нещодавно отримала нового очільника Теребовлянська райдержадміністрація. Її очолив Ярема Шатарський.