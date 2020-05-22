У Чортківській РДА – новий очільник.



У Чортківській райдержадміністрації Тернопільської області призначено нового голову. Ним став Арсен Романович Марчишак. Відповідне розпорядження, датоване 21 травня, оприлюднено на сайті Президента України.

Фото: facebook.com/Арсен Марчишак

Арсен Марчишак народився 10 травня 1978 року в селі Зубрець Бучацького району Тернопілля. Закінчив Хоростківську загальноосвітню школу, філософсько-теологічний факультет Чернівецького державного університету.

З 2004 до 2010 року – асистент кафедри релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету. 2007 року захистив кандидатську дисертацію у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України на тему «Трансформація православ’я в глобалізованому світі: пострадянський контекст».

З листопада 2010-го до січня 2020 року – доцент кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ.

Член політичної партії «Громадянська позиція».

2014 року балотувався до ВРУ, 2015-го – до Тернопільської обласної ради.

На виборах до Верховної Ради України у 2019 році балотувався під № 59 від партії «Громадянська позиція».

З 2015 року – депутат Хоростківської міської ради.

З 27 січня 2020-го – заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Одружений, із дружиною Галиною виховують трьох синів – Романа, Олександра й Максима.

До слова, минулого тижня Володимир Зеленський призначив Галину Молчанову головою Монастириської РДА на Тернопільщині. 19 травня її було представлено колективу. Галина Молчанова зазначила, що своє призначення вважає великим іспитом для себе та розуміє, яка відповідальність покладається на неї за район. Вона запевнила, що віддаватиме всі свої зусилля та втілюватиме задумки задля процвітання району та покращення життя мешканців краю.

Фото: facebook.com/pavlo.dron.9