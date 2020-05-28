Представили нового голову Борщівської РДА.

 

Сьогодні заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Гайдук представив підлеглим нового голову Борщівської районної державної адміністрації Юрія Гуцула. Відповідне розпорядження про призначення підписав Володимир Зеленський.

 

Юрій Гуцул. Фото: facebook.com/yurii.fizruk

 

Під час представлення Юрій Гуцул висловив сподівання на тісну співпрацю та діалог з керівниками органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо вирішення першочергових проблемних питань із забезпечення життєдіяльності району.

 

Про Юрія Гуцула з відкритих джерел відомо не надто багато. Зазначено, зокрема, що він є засновником громадської організації “Рідна Борщівщина”, на сайті Борщівської РДА є згадка про Юрія Гуцула – майстра спорту, суддю міжнародного класу з кросфіту, на fb-сторінці Борщівського районного відділення Федерації футболу Гуцула представляли як голову Борщівського відділення НОК України, – пише сайт Terminovo.

 

26 травня Володимир Зеленський призначив також голів Козівської, Бучацької та Кременецької РДА.

 

Головою Козівської райдержадміністрації став Микола Михайлів, Кременецьку РДА очолив Василь Ясіновський, а Бучацьку РДА – Олена Кравчук.

 

Василь Ясіновський. Фото: teren.in.ua

 

Василь Ясіновський раніше працював на посаді начальника відділу взаємодії із засобами масової інформації Тернопільської ОДА. У місцевих ЗМІ кажуть, що роботу на цій посаді він провалив, а відсутність належної комунікації з масмедіа зрештою призвела до звільнення голови ТОДА Ігоря Сопеля.

 

Микола Михайлів. Фото: 0352.ua

 

Микола Михайлів раніше працював заступником голови з питань діяльності виконавчого комітету у Козівській селищній раді. Був начальником КП "Козова комунальна". 2015 року балотувався в мери Козови і зайняв на виборах останнє місце з 1% голосів, – пише 0352.ua.


Олена Кравчук. Фото: te.gov.ua/buchatska

 

Олена Кравчук раніше була начальницею управління праці та соціального захисту населення Бучацької райдержадміністрації. Входить до ГО “Бучач-Тур”, є власницею двох промислових магазинів у Бучачі. Була депутаткою Бучацької райради попереднього скликання.

 

Нагадаємо, нещодавно нових голів РДА було призначено у Монастирському та Чортківському районі Тернопілля.

 

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