Підірвано міжкорейський офіс у демілітаризованій зоні.

Збройні сили Південної Кореї приведені в стан підвищеної бойової готовності.

В районі міжкорейського індустріального комплексу в прикордонному Кесоні в КНДР стався вибух. Про це у вівторок, 16 червня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерело в Міністерстві оборони Південної Кореї. Джерело підтвердило, що північнокорейська влада підірвали промисловий комплекс, де розташовано спільний офіс зв'язку Сеула і Пхеньяна. За даними міністерства, вибух стався о 14.49 за місцевим часом.

Своєю чергою, зареєстрована в Сінґапурі південнокорейська неурядова організація Choson Exchange повідомила в мікроблозі Twitter, що «два дні тому з Північної Кореї було отримано повідомлення електронною поштою, в якому говорилося про те, що офіс міжкорейських зв'язків в Кесоні неминуче буде зруйновано». Північнокорейська сторона послалася на «відсутність поступу в міжкорейських відносинах».

Після вибуху збройні сили Південної Кореї посилили спостереження за КНДР, війська приведені в стан підвищеної бойової готовності. Про це повідомила південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap. Офіційного коментаря влади КНДР щодо вибуху поки що не надходило.

Нагадаємо, що Пхеньян 15 червня попередив Сеул про підготовку «акту відплати» за поширення агітаційних листівок, які ображають вище керівництво КНДР. Північнокорейська щоденна газета Rodong Sinmun опублікувала низку звернень нібито від розгніваних мешканців, котрі прагнуть «помститися південнокорейським ворогам».

Міжкорейський офіс для зв'язку був створений 2018 року в рамках низки проєктів, спрямованих на пониження напруги між двома Кореями. Уряд Південної Кореї свого часу витратив на його спорудження і обладнання близько 8,6 млн доларів. У будівлі працювали десятки чиновників з обох сторін. Проте з січня офіс був закритий через карантин.