Американця засудили в Росії до 16 років колонії за, нібито,шпигунство.

США висловлюють обурення й вимагають негайного звільнення свого громадянина.

Пол Вілан

Московський міський суд засудив громадянина США колишнього морського піхотинця Пола Вілана (Paul Whelan) до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Судді визнали його винним у шпигунстві проти Росії. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

Процес проходив за зачиненими дверима. На оголошенні вироку була зачитана тільки резолютивна частина. Звинувачення просило для Вілана 18 років колонії суворого режиму. Це майже максимальний термін – стаття про шпигунство передбачає покарання до 20 років позбавлення волі. Раніше в останньому слові підсудний заявив про свою невинуватість. Американець і його захист наполягали на виправдальному вироці.

Вілан назвав вирок «політичним» і заявив, що оскаржуватиме його. Про готовність оскаржити вирок заявив і адвокат підсудного Володимир Жеребенков.

ФСБ затримала Пола Вілана в Москві в грудні 2018 року. Офіційно фабула справи не розкривається. Відомо лишень, що, за версією слідства і держобвинувачення, Вілан, нібито будучи кадровим розвідником, збирав в Росії секретні відомості про штатний склад російських спецслужб, намагався вербувати співробітників ФСБ і Міноборони.

Амбасадор США в Росії Джон Салліван (John Sullivan) заявив, що «глибоко розчарований і розлючений» вироком. Він сказав, що жодних свідчень, які доводили б вину американця, в суді репрезентовано не було. Салліван також застеріг, що вирок завдасть шкоди відносинам Росії і США.

Американський держсекретар Майк Помпео написав у Twitter, коментуючи рішення московського суду: «Я обурений сьогоднішнім вироком щодо Пола Вілана на підставі таємного судового розгляду, з таємними доказами та без належного забезпечення захисту свідками. Поводження російської влади з Полом є жахливим, і ми вимагаємо його негайного звільнення».