Справа Стерненка: Біля суду "Беркут" побив активістів.

Біля будівлі Шевченківського суду Києва, де в понеділок обирають запобіжний захід Сергію Стерненку, затримали п'ятьох людей через перешкоджання ними журналістській діяльності. Депутат від партії "Голос" Роман Лозинський заявив про побиття.

Про це повідомляє Hromadske.

Зокрема, затримали Миколу Виговського, який є одним з організаторів акції на підтримку Стерненка.

Представники поліції на місці заявили, що причина затримання – напад на журналіста (біля суду відбувся конфлікт між активістами і "тітушками", залученими командою Анатолія Шарія). Натомість учасники акції після цього почали скандувати: "Відпустіть!".

Народний депутат Роман Лозинський заявив, що до нього застосували силу працівники поліції, зокрема він продемонстрував розірваний одяг. "Зараз наше завдання – знайти людей, яких безпідставно забрали, тягнучи лицем по асфальту", – сказав він.

Журналісти "Радіо Свобода" зафіксували, що одного із затриманих били ногами.

Один зі затриманих – активіст Віталій Овчаренко. У Facebook він оприлюднив свої фотографії зі закривавленим чолом і коліном. "Зараз перебуває у Шевченківському райвідділі (Герцена, 9). На цих фото ви бачите, як поводили себе так звані правоохоронці. Це я ще не кажу про надмірне закручування рук... Структура «беркут» і її правонаступник має зникнути назавжди!", – написав Віталій.

Сергія Стерненка підозрюють у навмисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Йдеться про напад на Стерненка 25 травня 2018 року, під час котрого активіст спричинив смертельні поранення нападнику.