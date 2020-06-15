Справа Стерненка: Біля суду "Беркут" побив активістів.

 

Біля будівлі Шевченківського суду Києва, де в понеділок обирають запобіжний захід Сергію Стерненку, затримали п'ятьох людей через перешкоджання ними журналістській діяльності. Депутат від партії "Голос" Роман Лозинський заявив про побиття.

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

 

Зокрема, затримали Миколу Виговського, який є одним з організаторів акції на підтримку Стерненка.

 

Представники поліції на місці заявили, що причина затримання – напад на журналіста (біля суду відбувся конфлікт між активістами і "тітушками", залученими командою Анатолія Шарія). Натомість учасники акції після цього почали скандувати: "Відпустіть!".

 

Народний депутат Роман Лозинський заявив, що до нього застосували силу працівники поліції, зокрема він продемонстрував розірваний одяг. "Зараз наше завдання – знайти людей, яких безпідставно забрали, тягнучи лицем по асфальту", – сказав він.

 

Журналісти "Радіо Свобода" зафіксували, що одного із затриманих били ногами. 

 

Один зі затриманих – активіст Віталій Овчаренко. У Facebook він оприлюднив свої фотографії зі закривавленим чолом і коліном. "Зараз перебуває у Шевченківському райвідділі (Герцена, 9). На цих фото ви бачите, як поводили себе так звані правоохоронці. Це я ще не кажу про надмірне закручування рук... Структура «беркут» і її правонаступник має зникнути назавжди!", – написав Віталій.

 

 

Сергія Стерненка підозрюють у навмисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Йдеться про напад на Стерненка 25 травня 2018 року, під час котрого активіст спричинив смертельні поранення нападнику.

 

15.06.2020

До теми

Новини фуратівські…
Дмитро Єльніков
Це село у Буджаку, Новомихайлівка за паспортом. Двадцятеро люду – які там вже новини? Але тут оце назбиралося
14.06.20 | | Дискурси
Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20 | | Наука
Джміль
Василь МАХНО
джміль відлетів у джмелиний дім                     –залишивши мене під деревом          при письмі–                     так як я хотів                    
13.06.20 | | Дискурси
Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20 | | У світі
Галичина 1910–1914 років – очима «Діла»
Костянтин КУРИЛИШИН
Суспільно-політичне, економічне, культурне життя Галичини 1910–1914 рр. за публікаціями часопису «Діло». Продовження амбітного проєкту Костянтина Курилишина: бібліографічне опрацювання змісту найвагомішої галицької газети за всі 60 років її існування
11.06.20 | | Минуле
Мова матері, мова батька
Крістіна Тот
Місяць авторських читань 2020 відбудеться від 1 до 31 липня у Львові, в Україні, в онлайні – а отже, всюди, де ви захочете почути і побачити сучасну європейську літературу!
11.06.20 | | Штука
«І зрідка випивав не згірше, як Мамай»
Юрій Винничук
Лев Будай. Ще одне ім'я з антології розстріляних, замордованих, змушених до самогубства, замучених в таборах українських письменників
10.06.20 | | Дискурси
Ми будували державу, а не фейк
Вітаутас ЛАНДСБЕРҐІС
Україна веде справжню Вітчизняну війну. Ті, хто захищають Україну, мають Вітчизну, і вони голови кладуть, щоб Україна була Україною, а не радянщиною і сталінщиною
10.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.