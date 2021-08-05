Поліціянти оскаржать вирок львівським патрульним, присуджений через смерть чоловіка.

Патрульна поліція України повідомила, що адвокати подаватимуть апеляцію на рішення суду, котрий оголосив вирок шістьом львівським патрульним через смерть львів'янина, який помер під час поліцейського рейду у гральному закладі 2018 року.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці поліції.

"Наша позиція незмінна – поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду, й адвокати вже готують скаргу до суду апеляційної інстанції, де ми будемо добиватися справедливості", – зазначили у поліції.



3 серпня Галицький суд Львова оголосив вирок шістьом львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима. Суд визнав поліціянтів підрозділу тактико-оперативного реагування Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб (ч.1 ст.28, ч.3 ст.365 ККУ). Усім шістьом поліціянтам присудили вісім років позбавлення волі.

Суд, зокрема, пояснив, що поліцейські неправомірно застосували фізичну силу до постраждалого – вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, чим позбавили його можливості надати собі допомогу самостійно та сприяли його удушенню.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 мільйони гривень на користь найближчих родичів загиблого. Поліціянти з власних коштів мають компенсувати 48 тисяч гривень за проведення криміналістичної експертизи, інформує ZAXID.NET.

Трагічний інцидент стався 9 лютого 2018 року. Поліція проводила рейд у салоні гральних автоматів на вулиці Куліша у центрі Львова. Під час огляду відвідувачів у кишені одного з присутніх – 22-річного львів’янина Володимира Клима – патрульні намацали якийсь згорток. Хлопець спробував утекти, а під час затримання проковтнув поліетиленовий пакетик із наркотиками. Поліціянти намагалися змусити хлопця виплюнути пакет, однак він знепритомнів. Юнаку надавали домедичну допомогу, та врятували його не вдалося. Експертиза підтвердила, що Володимир Клим проковтнув поліетиленовий пакет із двома грамами канабісу. Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи, і хлопець помер від асфіксії.