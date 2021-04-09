Сергія Стерненка звільнили з-під арешту.

 

Одеський апеляційний суд відправив Сергія Стерненка і Руслана Демчука під цілодобовий домашній арешт. Вони перебували в Одеському слідчому ізоляторі з 23 лютого після того, як їм оголосили обвинувальний вирок у справі про розбій і викрадення людини в 2015 році.

 

 

"Перемога. Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Попереду розгляд апеляційної скарги на вирок (16 квітня)", – повідомив адвокат Стерненка Масі Найєм.

 

Рішення перевести обвинувачених під домашній арешт 9 квітня ухвалила суддя Альбіна Кадегроб, передає "Радіо Свобода".

 

Адвокати долучили до справи 27 заяв народних депутатів, які заявили про готовність взяти Сергія Стерненка на поруки, але суддя залишила заяви без задоволення. Четверо нардепів самі приїхали на засідання – Соломія Бобровська, Яна Зінкевич, Влада Булах і Роман Лозинський.

 

Раніше адвокати Сергія Стерненка і Руслана Демчука подавали кілька клопотань, у котрих наполягали на необхідності звільнити обох обвинувачених з-під варти. Зі слів адвокатів, суддя Попревич перевищив свої повноваження і не обґрунтував свого рішення обрати максимально суворий запобіжний захід – тримання у СІЗО.

 

"У своєму рішенні суддя Попревич (суддя, що присудив арешт, – Z), зокрема, посилається на статтю 200 Кримінально-процесуального кодексу. Проте там говориться, що ініціювати запобіжний захід має прокуратура. Але ж вони його не ініціювали. По-друге, у вироку немає дати закінчення міри запобіжного заходу – сказано, що вона діє доти, поки вирок не набуде законної сили. А якщо він набуде чинності через 5 років? У статті 203 Кримінально-процесуального кодексу написано, що запобіжний захід закінчується, коли закінчується його термін. Але тут дата не вказана", – обґрунтував адвокат Масі Найєм.

 

Єдиним аргументом суворої запобіжної міри є серйозність і тяжкість злочину, в якому обвинувачується Стерненко, додав адвокат. Він також нагадав, що Стерненко мав м’якшу міру запобіжного заходу, був на поруках народного депутата, по справі щодо тяжого злочину – навмисного вбивства, в якому його обвинувачують.

 

Прокурор заперечувала аргументи захисту, зокрема наголошувала, що прокуратура подавала клопотання про запобіжний захід і просила саме СІЗО – в квітні і грудні 2020 року, а також в січні 2021-го. Прокурор просила долучити до справи чотири вироки Демчука в інших кримінальних справах, за які його було засуджено, але суддя відмовила і порадила подати ці документи, коли Апеляційний суд почне розглядати справу по суті.

 

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка і Руслана Демчука винними у справі про викрадення у квітні 2015 року Сергія Щербича, який на час подій був депутатом райради на Одещині від партії "Родіна". Їх засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Засудження активісти викликало масові протести.

 

09.04.2021

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