Стерненкові присудили один рік ув'язнення умовно.

Одеський апеляційний суд скасував вирок Сергію Стерненку щодо викрадення депутата Сергія Щербича у 2015 році. Стерненкові присудили 1 рік випробувального терміну. Суд попередньої інстанції засудив Стерненка до 7 років ув'язнення.

Про це повідомляє Hromadske.

Відтак суд виправдав Стерненка за статтею про розбій (стаття 187 Кримінального кодексу). За ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) активіста визнали винним та призначили три роки позбавлення волі, але звільнили на іспитовий термін в один рік. За ст. 146 (викрадення людини із завданням фізичних страждань) – Стерненка визнали винним, але строк притягнення до відповідальності сплив.

Згідно з матералами справи, обвинувачені – Стерненко і Демчук – забрали 300 гривень, банківську картку та дозвіл на носіння зброї (за статтею про розбій). Однак сторона захисту в апеляційному суді зазначила, що речі повернули, а тому відсутній фактично склад злочину.

Суд заявив, що обвинувачення не спростувало доводи адвокатів, начебто розбій могли вчинити і інші особи. Також прокурори не довели, що саме Стерненко й Демчук заволоділи майном Щербича, а не той сам його втратив.

Щодо ст. 146 КК (викрадення із завданням фізичних страждань), то суд підтвердив вину Стерненка й Демчука, але термін притягнення до відповідальності сплив. На думку колегії, провину підсудних підтверджують судово-медична експертиза, слідчий експеримент, телефонні трафіки та свідчення потерпілого.

Так, трафіки телефонних дзвінків підтверджують, що телефони Стерненка, Щербича й Демчука перебували в тому самому місці в той самий час і рухалися разом із села Фонтанка до Одеси. Також трафіки спростовують слова Демчука, що його не було у Фонтанці, зазначили судді.

Водночас суд погодився з аргументами захисту про недопустимість розгляду (як доказу протоколу огляду місця події) слідчого експерименту зі свідком Захарченко (мешканка Фонтанки) та протоколу впізнання Щербичем пістолета.

Суд виключив мотивувальну частину щодо корисливих мотивів викрадення Щербича. За цією статтею, попри визнання вини, активістів звільнили від покарання через закінчення строку притягнення до відповідальності.

Суд підтвердив вину Стерненка за ст. 263 ККУ про незаконне поводження зі зброєю. Суд не підтримав доводи захисту про те, що активіст добровільно здав патрони, оскільки, за їхньою інформацією, він віддав лише пістолет.

Водночас апеляційний суд визнав, що патрони, які вилучили у Стерненка, не є боєприпасами, окрім одного – калібру 5,45. Оскільки Стерненко це публічна людина, то це, на думку суду, могло наражати на небезпеку оточення, зокрема під час масових акцій протесту, в яких він брав активну участь, постановив суд.

Суд також визнав, що пістолет, який знайшли в Стерненка під час обшуку, є стартовим шумовим, а не вогнепальною зброєю.

"Стерненко – на волі. Але рішення суду все одно абсурдне: – по ст. 187 справу закрито, Сергія виправдали в цій частині; – по ст. 146 – визнано винними, але покарання не застосовано через строки давності, що минули; – по ст. 263 – визнали винним і дають 1 рік умовно за те, що Стерненко зберігав... 1 (один) патрон. При чому малозначність до ситуації зі зберіганням ОДНОГО патрону суд не застосовує, бо... Сергій бере часть В АКЦІЯХ ПРОТЕСТУ. Тепер в Стерненка буде судимість. Бо він зберігав 1 патрон. І брав участь в акціях протесту. Але ж насправді – бо Сергій незручний, а суд – корупмований і залежний. Поки не буде ефективної судової реформи – будуть і далі такі ідіотські рішення. Втім, розголос і протести працюють. Всі, хто вимагав свободу для Стерненка, сьогодні перемогли. Але перевірте на всякий випадок усі, чи в вас не завалявся десь патрон або кілька. Бо за кожний патрон світить 1 рік умовно@. Михайло Жернаков, фундація DeJure

Суд почав розгляд апеляційної скарги у квітні. Перед тим Приморський суд Одеси засудив Стерненка і Демчука до 7 років ув'язнення.

Під час судових слухань допитали потерпілого Щербича, який підтвердив факт викрадення та катування. З його словами, напередодні злочину – 24 квітня 2015-го ввечері – йому зателефонував знайомий Руслан Демчук, щоб домовитися про зустріч. Сергій Стерненко нібито хотів обговорити допомогу у проведенні акції у ТРЦ "Рив'єра" для збирання грошей для бійців у зоні бойових дій на Донбасі.

Усуді повторно дослідили деякі докази: протокол огляду місця події, слідчого експерименту зі Щербичем, медичну документацію, допит свідка Захарченка, протокол впізнання Щербичем пістолета, трафіки з’єднання абонентських номерів.

Прокурори просили скасувати вирок Приморського суду через неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність. Але, фактично, залишити те ж покарання – сім років.

Прокурорка Наталія Бойко у суді зазначила, що реальною загрозою було те, що обвинувачені демонстрували зброю: прикладали її до голови Щербича та один раз вистрілили біля його голови. Спершу, за даними прокуратури, обвинувачені вимагали від потерпілого припинити депутатську діяльність, а потім хотіли заволодіти майном Щербича.

Згідно з висновком слідства, Стерненко, Демчук та невстановлені особи "подавили волю потерпілого, фактично довели його до стану безпорадності" та продовжували фізичне та психологічне насилля щодо потерпілого. "Саме демонстрація зброї шляхом прикладання до голови, здійснення одного пострілу, використання обценьків, якими здавили палець кисті правої руки, чим спричинили Щербичу пошкодження зв’язкового апарату першого міжфалангового суглоба", – перелічила прокурорка.

Сам Сергій Стерненко заявляв, що ця справа сфальсифікована під тиском проросійських сил.

"Я хотів би наголосити на тому, що проти мене наразі йде дуже серйозна інформаційна кампанія від ресурсів, які належать Вікторові Медведчуку. І навіть через офіційні звернення вони намагаються мене ув’язнити, до того ж їм байдуже, за якою статтею. Я припускаю, що найбільше в цьому зацікавлені проросійські сили", – казав Сергій Стерненко.

Стерненко заявляв про розбіжності у перших свідченнях Щербича й тих, які він надав нещодавно.

"Раніше він казав, що йому на голову надягали поліетиленовий мішок, а тепер заявив, що тканинний. У суді першої інстанції він казав, що сам зателефонував знайомому з міліції та повідомив про напад на нього, натомість тепер він заявив, що міліція приїхала до нього сама, і він нікому не телефонував. Пістолет, із якого нібито я стріляв у нього, він впізнав через 8 місяців, бо запам’ятав його за спалахами. Щербич повідомив, що він впізнавав пістолет за фото. Але у протоколі впізнання пістолета, де стоїть його ж підпис, вказано, що він впізнав його наживо, і на впізнання надавалися саме пістолети, а не фото", – сказав Стерненко.

Сам Щербич розповів, що 25 квітня 2015-го після дзвінка Демчука приїхав до "Рив'єри". У нього з собою було два телефони, дозвіл на травматичний пістолет, водійське посвідчення, картка "ПриватБанку" та портмоне, у якому було 300 гривень. Сергій Стерненко нібито запропонував йому сісти на заднє сидіння.

Після цього, зі слів Щербича, чоловіки почали обговорювати суспільне життя Лиманського району й безпосередньо села Фонтанка. Він розповів, що за 10 хвилин розмови Стерненко "трохи заметушився", а до машини сіли невідомі люди, завдаючи Щербичу ударів по голові та заламуючи руки.

23 лютого Приморський суд Одеси засудив до 7 років одеситів Сергія Стерненка та Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні та катуванні у 2015 році депутата від проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича, а також у зберіганні зброї. Тоді їх узяли під варту в залі суду. Однак 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Стерненкові та Демчуку на цілодобовий домашній арешт.

16 квітня суд Одещини почав розглядати апеляцію на вирок у 7 років у справі одеських активістів, колишніх представників «Правого сектора» Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Детальніше дивіться у нашому репортажі.