Світовий конґрес української молоді вимагає розслідувати загибель українця у Вроцлаві.

Світовий конґрес українских молодіжних організацій обурений спробами замовчати загибель українця Дмитра Никифоренка від рук польських правоохоронців у Вроцлаві й стривожений пасивністю українських дипломатів у цій справі. Конґрес висловив вимогу покарати винуватців і підтримав акцію Stop przemocy! Państwo musi chronić a nie zabijać! ("Стоп насильству! Держава має захищати, а не вбивати!"), котра має відбутися у Вроцлаві 12 вересня.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій від імені президії Світового конґресу українських молодіжних організацій.

"Вістка про смерть 25-річного Дмитра Никифоренка від рук польських правоохоронців – жахлива та обурює. Але не меншу тривогу викликає й те, що юнак був закатований ще 30 липня, а інформація про цей злочин стала відомою громадськості лише зараз... Відтак не може не дивувати те, що незважаючи на інформацію про "перебування справи на контролі українських дипломатичних органів від початку серпня", відомості про смерть українця у польському відділку поліції не були оприлюднені, а наміри направити офіційну ноту до МЗС Польщі з'явилися лише після резонансу в українських ЗМІ, на початку вересня", – ідеться у заяві.

Конґрес вимагає ретельно розслідувати, чи вбивство Дмитра не пов'язане із його етнічним походженням. "Українці не можуть допускати побоювань за те, що є українцями, – ніде, тим паче на території Європейського Союзу", – обурилися автори заяви.

25-річний українець Дмитро Никифоренко з немирова Вінницької області помер у Вроцлаві 30 липня після застосування фізичної сили після перевезення до ізолятора, призначеного для утримання людей у стані сп'яніння.

2 вересня Gazeta Wyborcza опублікувала матеріал журналіста Яцека Гарулковіча, в котрому ішлося про те, що смерть українця настала внаслідок перевищення повноважень поліцією. Камери спостереження свідчать про те, що чоловіка били й дусили.

Попередньо, прокуратура кваліфікує справу як ненавмисне доведення до смерті. Наразі у кримінальному провадженні тривають експертизи, слідчі припускають, що кваліфікацію може бути змінено.