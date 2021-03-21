Акція на захист Стерненка: На будівлі ОП розбили шибки і підпалили "президентську" табличку.

У суботу ввечері учасники акції протесту проти арешту Сергія Стерненка та політичних переслідувань розбили шибки у дверях Офісу Президента та підпалили на будівлі. Протестувальники кидали в будівлю "фаєри" і запустили феєрверк.

Про це повідомляє Hromadske.

Під час протестувальники скандували гасла проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліції, вигукували: "Волю Стерненку!", "Свободу політв'язням!". Поліція у події не втручалася.

Власне 20 березня Сергій Стерненко обходить 26 років – то йому і влаштували феєрверк.

Мітингарі висунули вимоги до влади: звільнити засудженого Сергія Стерненка; звільнити Андрія Антоненка "та інших політв’язнів"; накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП Януковича, "який зараз через заступників керівника ОП Олега Татарова та Андрія Смірнова фактично керує судовою системою в Україні"; відправити у відставку генпрокурорку Ірину Венедіктову; відправити у відставку Арсена Авакова.

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що за провокацією на Банковій стоїть експрезидент Петро Порошенко.

Геращенко сказав "Радіо Свобода", що "це точно не мирна акція", а учасників акції треба розділяти на дві частини – мирні мітингарі та, власне, провокатори.

"Замовники цієї акції, я би сказав провокації, мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Після цього президента звинуватили б у тому, що він не дає громадянам висловлювати свою думку на мирних мітингах, але ми не будемо йти шляхом такої провокації", – сказав заступник міністра.

23 лютого Приморський районний суд Одеси засудив ексочільника одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Його звинувачують у викраденні й катуванні керівника одеського осередку проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича у квітні 2015 року.