Галицькі хроніки COVID-19: 14 червня.

Станом на 09:30, за даними РНБО, у трьох галицьких областях загалом виявили‭ 5 тисяч 952‬‬‬ випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 195 нових інфікованих: 33 – в Івано-Франківській, 139 – у Львівській (із 557проведених ПЛР-тестів) і 23 – у Тернопільській області (із 423 проведених ПЛР-тестів) .

За минулу добу зафіксовано 4 летальні випадки у Львівській області. Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,5%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 червня (09:30): 1427 випадків, 23 нових

м. Тернопіль - 14 осіб

Чортківський район - 1 особа

Збаразький район - 1 особа

Заліщицький район - 1 особа

Козівський район - 3 особи

Кременецький район - 1 особа

Гусятинський район - 1 особа

Шумський район - 1

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 червня (09:30): 2797 випадків, 139 нових

м. Львів – 76 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 червня (09:30): 1728 випадки, 33 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними з сайту РНБО станом на 09:30 14 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.