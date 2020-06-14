Галицькі хроніки COVID-19: 14 червня.

Станом на 09:30, за даними РНБО, у трьох галицьких областях загалом виявили 5 тисяч 952 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 195 нових інфікованих: 33 – в Івано-Франківській, 139 – у Львівській (із 557проведених ПЛР-тестів) і 23 – у Тернопільській області (із 423 проведених ПЛР-тестів) .
За минулу добу зафіксовано 4 летальні випадки у Львівській області. Смертність від ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині утримується на рівні 3,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 червня (09:30): 1427 випадків, 23 нових
м. Тернопіль - 14 осіб
Чортківський район - 1 особа
Збаразький район - 1 особа
Заліщицький район - 1 особа
Козівський район - 3 особи
Кременецький район - 1 особа
Гусятинський район - 1 особа
Шумський район - 1
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 червня (09:30): 2797 випадків, 139 нових
м. Львів – 76 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 червня (09:30): 1728 випадки, 33 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними з сайту РНБО станом на 09:30 14 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.06.2020