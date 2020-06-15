Суд заарештував адвоката Burisma, що передавав НАБУ і САП хабар "від Злочевського".

Директору з правових питань компанії Burisma Андрію Кічі, який фігурує у справі про передачу 6 мільйонів доларів хабара антикорупційним органам за закриття справи проти власника Burisma Миколи Злочевського, обрали запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 днів із альтернативою у 40,36 мільйона гривень застави.

Таке рішення оголосила слідча суддя Вищого антикорупційного суду, повідомляє Hromadske.

Підозрюваний заявив на суді, що він не причетний до надання хабара.

"Я прошу звернути увагу, що тут до 10-го числа (червня, – Z) немає жодної згадки про мене. Згадують після того, як до мене надійшов запит щодо виготовлення відповідного документа – клопотання про закриття кримінального провадження №1590, яке потім пан Ільяшенко (перший заступник начальника податкової служби Києва, теж фігурує у провадженні, – Z) передав Харченку (аґент Національного антикорупційного бюро Шевченко, який брав участь в операції, в документах має інше прізвище, – Z)", – зазначив Кіча в суді.

Він вважає, що справа має політичний характер. "Якщо ця провокація і відбулась, то чи є в моїх діях упередженість щодо виготовлення цього документа? Чи це мета закрити реальне, безпідставне кримінальне провадження до компанії, в якій я є начальником юрдепартаменту? Якщо встановлення в нашій державі істини і правди або правопорушенням, які інкримінують мені зараз... Я не мав жодного стосунку ні до грошових коштів, ні до розміру, ні до передачі".

На сайті Burisma Group уже недоступна інформація про Кічу, однак вона збереглася в кеші Google. Там зазначено, що Кіча розпочав професійну діяльність в групі Burisma з посади юриста в 2003 році. До його основних обов’язків входить юридичний супровід усіх угод M&A (злиття та поглинання) та діяльності Burisma Group, проведення юридичного аудиту потенційних інвестицій.

12 червня з'явилася інформація, що детективи Національного антикорупційного бюро України задокументували факт надання "колишнім високопосадовцем попередньої влади" 6 млн доларів хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття кримінальної справи проти нього.

Пізніше з’ясувалося, що йдеться про Миколу Злочевського – ексміністра екології часів Януковича. Його люди за 6 млн доларів намагалися підкупити Холодницького та керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського. За ці гроші Холодницький і Калужинський мали закрити кримінальне провадження про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним. Справу хотіли закрити до дня народження Злочевського (14 червня), щоб він міг без перешкод повернутися в Україну.

У справі щодо дачі хабара вже затримали трьох осіб: першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка, директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу та ще одного фігуранта.

Також керівники НАБУ і САП наголосили, що до нинішньої справи не мають стосунку колишній віцепрезидент США Джозеф Байден і його син Гантер.

Нагадаємо, Гантер Байден у 2014-2019 роках був членом ради директорів Burisma. Байдена-старшого звинувачували в тому, що він на посаді віцепрезидента США тиснув на Україну, аби та закрила провадження проти Burisma і не розслідувала дій його сина.

Варто зазначити, що компанію Злочевського Burisma підозрювали в ухиленні від податків, відмиванні коштів та розкраданні державних ресурсів, але у 2018-му несподівано стало відомо, що всі справи проти компанії закриті. Наразі НАБУ розслідує лише одну, яка має стосунок до компанії, – про розкрадання державних ресурсів, де обвинуваченими є чиновники Міністерства екології часів Януковича. Тоді ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського, зокрема Burismа, погоджувало міністерство, яке він сам і очолював.