Facebook видалив акаунт Деркача після чергової спроби втрутитися в вибори у США.

 

Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила акаунт народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача після анонсу чергової порції компромату на родину кандидата у президенти США Джо Байдена.

 

Пост депутата можна прочитати хіба у кеші Google.

 

 

Деркач пише про те, що найближчим часом у скандалі довкола Байдена виникне нова інформація, вилучена з ноутбука компанії Burisma. З його слів, на цьому ноутбуці виявили факти, "які підтверджують міжнародну корупцію".

 

При тім Деркач покликається на гучну публікацію в газеті New York Post (улюблений часопис Дональда Трампа).

 

"Фото Гантера Байдена з наркотиками та іншими елементами гедонізму хоч і демонструють не дуже моральний образ життя сина Джо Байдена і трохи проливають світло на корупційні схеми, які опанували Байдени разом із українськими корупціонерами, – [але] факти, що підтверджують міжнародну корупцію, зберігаються саме на другому ноутбуці", – написав Деркач в останньому своєму FB-дописі.

 

Як пише українське видання Бабель, 15 жовтня видання New York Post опублікувало переписку сина Джо Байдена зі співробітником української газовидобувної компанії Burisma, з якої можна зробити висновки про корупційні зв’язки управління компанії з урядом США часів адміністрації Барака Обами.

 

Того ж дня NYP видала другу порцію "компромату" на Гантера Байдена. В публікації йшлося про його зв’язки із китайськими чиновниками. Також газета надрукувала знимки Байдена-молодшого, на котрих він нібито запаморочений наркотиками.

 

16 жовтня Деркач написав у Facebook анонс нової порції компромату із "другого ноутбука" – і тепер його акаунт видалено.

 

Таке рішення Facebook, вірогідно, повʼязане з політикою щодо дописів, реклами та активності акаунтів, які становлять небезпеку для виборчого процесу в США.

 

10 вересня США ввели санкції проти Андрія Деркача. В американському уряді українця розглядають як агента, пов’язаного з російською розвідкою, і зазначають, що він є одним із засобів впливу Росії на вибори президента в 2020 році. 

 

19.10.2020

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