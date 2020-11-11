Українська поліція закрила "справу Байдена" перед самими виборами у США.

Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, порушене за заявою колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна. Чинний президент Трамп неодноразово називав Шокіна "добрим прокурором" і захищав його у телефонній розмові з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ", поликаючись на співрозмовника у Офісі генпрокурора.

“Нацполіція закрила кримінальну справу відносно Джозефа Байдена, яка була порушена за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна”, – повідомили у прокуратурі.

Співрозмовник аґенції додав, що справа була зареєстрована за ст.344 ККУ (втручання у діяльність державного діяча) у Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду. Пізніше бюро її перенаправило на розслідування до Печерського управління Нацполіції, яке й закрило справу 23 вересня, за півтора місяця до голосування на виборах у США.

Раніше суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк зобов’язав відкрити справу через “неправомірне втручання" колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Нагадаємо, у травні скандал довкола Джо Байдена коментував і сам Президент України Володимир Зеленський, фактично схваливши відповідне розслідування.

Так, коментуючи оприлюднення проросійським депутатом Андрієм Деркачем запису розмови між Байденом і Порошенком, Зеленський сказав: "Так, я чув – я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача. Розслідуватимуть", – сказав Президент.

Як стверджував Деркач, на плівках ішлося про отримання Україною $1 млрд "в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Зокрема, йшлося про звільнення Віктора Шокіна, який "вийшов на Байдена".