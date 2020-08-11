Злочевського оголосили у розшук.

 

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього міністра екології та природокористування Миколу Злочевського. 

 

 

Злочевський потрапив до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування за ст. 369 ч. 4 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), повідомляє "Українська правда".

 

Раніше Злочевському оголосили про підозру у наданні рекордних $6 млн хабара керівництву антикорупційних органів.

 

Нагадаємо, 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.

 

Хабар давали за закриття справи щодо власника Burisma Holdings, ексміністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

 

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабара можуть бути причетні працівники Офісу Генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування за фактом втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.

 

Зі слів директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.

 

11.08.2020

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