У Європарламенті закликали недопустити політичного переслідування Порошенка.

 

Члени парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна застерегли від політичних переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка.  

 

З заявою виступили депутати Європарламенту, зокрема, голова європейської парламентської делегації у складі Комітету асоціації ЄС-Україна Вітольд Ващиковський, голова європейської парламентської делегації в Парламентській асамблеї "Східного  партнерства" Euronest Андрюс Кубілюс та віцепрезидент європейської делегації у складі парламентського комітету асоціації ЄС-Україна Траян Басеску, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"10 червня пресслужба Генеральної прокуратури поінформувала, що колишній Президент України Петро Порошенко був звинувачений Державним бюро розслідувань у посадових зловживаннях. Європейський Парламент у багатьох випадках виступав на захист Європейської перспективи України, включаючи прийняття відповідних резолюцій. Цей склад Європарламенту вважає Україну частиною європейської родини не лише в силу геополітичних причин, але також тому, що наші суспільства поділяють однакові цінності", – йдеться у заяві.

 

Європарламентарії підкреслюють, що в Угоді про асоціацію вони на себе взяли зобов’язання підтримувати тісні та тривалі взаємини з Україною на основі поваги до демократичних принципів, верховенства права, ефективного державного управління, прав людини та фундаментальних свобод.

 

"Серед наших спільних стандартів знаходиться ідея рівності всіх громадян перед законом, презумпція невинуватості та права на справедливий суд. Правові процедури мають бути основані виключно на фактах та не мають використовуватися як засоби у політичній боротьбі. Справа колишнього Президента Порошенка буде уважно відстежуватися у Європарламенті, і ми віримо, що поточна адміністрація в Україні утримається в межах найвищих стандартів верховенства права та правосуддя", – наголошується у заяві.

 

13.06.2020

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