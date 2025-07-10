Європарламент не підтримав вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн.

Її демісії домагалися ультраправі євродепутати.

 

 

Депутати Європейського парламенту в четвер, 10 липня, у Страсбурзі не підтримали вотум недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Про це повідомив телеканал Euronews. Голосів «за» виявилося значно менше двох третин, необхідних для висловлення недовіри президентці Єврокомісії і відправлення її до демісії.

 

Проти резолюції про недовіру проголосували 360 депутатів, 175 висловилися «за» і 18 утрималися. У голосуванні взяли участь 553 депутати Європарламенту з 720-ти.

 

Урсули фон дер Ляєн не було в залі Європарламенту в Страсбурзі під час голосування. Вона перебуває в цей час в столиці Італії Римі на міжнародній конференції з відновлення України. Першу свою реакцію на голосування Урсула фон дер Ляєн висловила в соцмережі Х, подякувавши європарламентарям за підтримку.

 

«У момент глобальної нестабільності та непередбачуваності ЄУ потребує сили, бачення та здатності діяти. Нам потрібні всі й кожен, щоб впоратися зі спільними проблемами. Разом! Коли зовнішні сили намагаються дестабілізувати і розділити нас, наш обов'язок – реагувати відповідно до наших цінностей. Дякую вам, і хай живе Європа!», – написала президентка Європейської комісії у своєму твіті.

 

Нагадаємо, що з ініціативою про вотум недовіри виступив румунський ультраправий євродепутат Ґеорґе Піпереа (Gheorghe Piperea). Його заявку підписали 75 членів ультраправих політичних груп. Піпереа звинуватив керівницю Єврокомісії у нібито  непрозорій діяльності, зокрема в процесі  закупівлі вакцин Pfizer для Євроунії.

 

Востаннє вотум недовіри президентові Єврокомісії намагалися винести 2014 року. Тоді ЄК очолював люксембуржець Жан-Клод Юнкер. Проте ініціатива так і не була доведена навіть до процедур голосування.

10.07.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музична терапія та сила людської волі
Львівська національна філармонія анонсує один із перших проєктів в Україні, де класична музика стає інструментом відновлення військових та цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій або терактів з боку Росії.
08.07.25 | | Штука
Оксана Брензович і семантика ікони
Тарас Возняк
На розіп’ятих сорочках – послання-знаки мисткині: це не малюнки, підписи чи портрети, а саме знаки – щось проміжне між іконічністю та знаком.
08.07.25 | | Дискурси
Прем’єра фільму «Дівія» у Карлових Варах
Тася Пугач
Фільм, що претендує на головну нагороду фестивалю — «Кришталевий глобус», досліджує один із менш висвітлених у сучасному документальному кіно аспектів повномасштабної російської агресії проти України — нищівний вплив війни на довкілля.
07.07.25 | | Штука
Світовий успіх “Конотопської відьми”: ключі до розуміння
Дмитро Дроздовський
Образ конотопської відьми став символом тієї сили опору, яку сьогодні уособлює Україна в боротьбі з рашизмом. Інфернальний образ розкриває метафізичний потенціал і втілює ірраціональну незнищенність українського буття в цілому.
06.07.25 | | Штука
Легенда про народження поета
Степан Трофимук
Рукопис незавершеної рецензії: відгук на першу збірку Ігоря Калинця «Вогонь Купала», тоді так і не опублікований.
06.07.25 | | Минуле
Метро 2025
Віталій Портников
Поки Захід ходить колами довкола Росії, з’являється нова зброя, посилюються нові загрози – можливо, не менш фатальні за ядерний вибух.
06.07.25 | | Дискурси
Роман Шухевич і страх традиції
Олеся Ісаюк
Бажання максимально віддалитися від намацальних решток історії – це, власне, пам’ять про ціну збереження пам’яті. 
06.07.25 | | Галичина
Поміж річкою і океаном
Василь МАХНО
Коли око втомлюється від океанічного безмежжя – волію дивитися на річки. Океан продавлює простір, а течія річки тягне на собі той простір в певному напрямку.
05.07.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.