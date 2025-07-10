Європарламент не підтримав вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн.

Її демісії домагалися ультраправі євродепутати.

Депутати Європейського парламенту в четвер, 10 липня, у Страсбурзі не підтримали вотум недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн. Про це повідомив телеканал Euronews. Голосів «за» виявилося значно менше двох третин, необхідних для висловлення недовіри президентці Єврокомісії і відправлення її до демісії.

Проти резолюції про недовіру проголосували 360 депутатів, 175 висловилися «за» і 18 утрималися. У голосуванні взяли участь 553 депутати Європарламенту з 720-ти.

Урсули фон дер Ляєн не було в залі Європарламенту в Страсбурзі під час голосування. Вона перебуває в цей час в столиці Італії Римі на міжнародній конференції з відновлення України. Першу свою реакцію на голосування Урсула фон дер Ляєн висловила в соцмережі Х, подякувавши європарламентарям за підтримку.

«У момент глобальної нестабільності та непередбачуваності ЄУ потребує сили, бачення та здатності діяти. Нам потрібні всі й кожен, щоб впоратися зі спільними проблемами. Разом! Коли зовнішні сили намагаються дестабілізувати і розділити нас, наш обов'язок – реагувати відповідно до наших цінностей. Дякую вам, і хай живе Європа!», – написала президентка Європейської комісії у своєму твіті.

Нагадаємо, що з ініціативою про вотум недовіри виступив румунський ультраправий євродепутат Ґеорґе Піпереа (Gheorghe Piperea). Його заявку підписали 75 членів ультраправих політичних груп. Піпереа звинуватив керівницю Єврокомісії у нібито непрозорій діяльності, зокрема в процесі закупівлі вакцин Pfizer для Євроунії.

Востаннє вотум недовіри президентові Єврокомісії намагалися винести 2014 року. Тоді ЄК очолював люксембуржець Жан-Клод Юнкер. Проте ініціатива так і не була доведена навіть до процедур голосування.