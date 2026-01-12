Єврокомісія виступає за створення 100-тисячної армії для захисту Європи.

Для реалізації цієї ідеї пропонується створити Європейську раду безпеки.

Андрюс Кубілюс

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс (Andrius Kubilius) висловився за створення загальноєвропейської армії чисельністю 100 тисяч військовослужбовців. Про це він заявив під час виступу на конференції з питань безпеки в гірськолижному містечку Сален на півночі Швеції – повідомляє видання Politico. Єврокомісар заявив, що Європа має сама залагодити власну безпеку та замінити американський контингент власною спільною армією.

«Якщо американці підуть із Європи… чим ми замінимо 100-тисячну американську армію, яка є основою збройних сил у Європі? Хто стане основою європейської армії? Зібрання з 27 національних "бонсай армій": армій, які виглядають красиво, але при цьому обрізані, урізані, зменшені? Або, як пропонували ще десять років тому Жан-Клод Юнкер, Емманюель Макрон та Анґела Меркель… ми створимо потужні та постійні європейські збройні сили, які стали б найкращим варіантом захисту безпеки Євроунії. Особливо, коли Білий дім поважно розглядає можливість виведення американських військ з Європи, щоб сконцентруватися на Азійсько-Тихоокеанському регіоні та стримуванні Китаю», – зазначив Кубілюс. Він також нагадав про територіальні претензії американського президента на Ґренландію і загрозу анексії острова, який належить Данії – члену Північноатлантичного Альянсу.

За словами Кубілюса, до цих обєднаних збройних сил Європи треба залучити й «Україну, її збройні сили, її оборонну промисловість, її перевірений бойовими діями досвід».

Для реалізації ідеї спільної армії Європи Кубілюс запропонував створити Європейську раду безпеки, до якої входитимуть кілька постійних членів від країн ЄУ, представник Великої Британії та ще кілька представників європейських країн, які засідатимуть у раді на ротаційній основі.

«Я вважаю, що зараз втілити цю ідею в реальність – це нагальне завдання. І першим завданням для такої Ради європейської безпеки була б – Україна. Наразі немає жодних ознак того, що Путін погодиться з мирним планом. У цьому випадку просте продовження нашої підтримки України на тому ж рівні ризикує погіршенням ситуації в Україні. І зрештою ризикує перемогою Путіна. Нам потрібна чітка відповідь – як ЄУ збирається змінити цей сценарій? Ось чому нам зараз потрібна Рада європейської безпеки!» – наголосив єврокомісар.