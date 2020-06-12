У Брюховичах під час грози загинула 28-річна жінка.



У селищі Брюховичі біля Львова 11 червня під час грози загинула 28-річна жінка. Як попередньо зʼясували співробітники Шевченківського відділу поліції Львова, на будинок, у якому місцева мешканка ховалась від зливи, впало дерево. Від отриманих травм жінка померла під завалом.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Повідомлення про те, що в дачному будинку, розташованому на вулиці Макаренка в Брюховичах, загинула жінка, надійшло на оперативну лінію 102 близько 16:00. На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблої – 28-річної місцевої мешканки. Також попередньо зʼясували, що разом із родичами та знайомими вона ховалася від зливи в дачному будинку, коли на нього впало дерево. Внаслідок цього будівля була зруйнована, а жінка померла під завалом від отриманих травм.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Триває розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вчора на Львівщині пройшли сильні грози та буревії. Зокрема, внаслідок негоди у Львові повалено понад півтори сотні дерев, – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк. Комунальники працюватимуть сьогодні й завтра, щоб ліквідувати всі наслідки негоди.

Негода спричинила підтоплення, зокрема на Сихові на мості, підтопило також кілька під'їздів, Також затопило 37 дахів.

На електричних мережах ЛКП «Львівсвітло» після грози було виявлено 19 поривів. Із них 7 оперативно ліквідували, решту ліквідують до кінця дня. ЛКП «Львівелектротранс» зафіксував 3 пориви на своїх мережах. На вулиці Княгині Ольги підтопило підстанцію, через що залишилися без електроенергії чотири будинки.

Щодо області, то станом на восьму годину ранку сьогодні, за інформацією ПрАТ “Львівобленерго”, без електропостачання залишалося 189 населених пунктів (133 повністю та 56 частково) у дванадцяти районах області та Львові. Найбільше – в Мостиському, Сокальському, Жовківському та Яворівському районах.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні, 12 червня, на території Львівської області до кінця доби червня очікуються зливи. 13 червня – грози. Уночі та вранці подекуди туман видимістю 200–500 м. Удень значні, на півдні території – сильні дощі; пориви північного вітру та шквали 17–22 м/с, місцями град.

У Львові 13 червня прогнозують грозу. Вночі та вранці туман видимістю 200–500 м. Вдень значний дощ; шквали 17–22 м/с, град (ІI рівень небезпечності, помаранчевий).

У другiй половинi доби 13 червня й упродовж 14 червня на рiчках басейнів Сяну, Днiстра очiкується поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5–1,5 м, на окремих ділянках – до 2 метрів над рівнями 12 червня. У місцях випадіння сильних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах можливе утворення окремих селiв. Місцями ймовірний вихід води на заплаву, можливе початкове затоплення сільськогосподарських угідь, об’єктів прирічкової інфраструктури.