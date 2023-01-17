У Львові оголосили штормове попередження. В Карпатах хуртовини.

Вершина Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах вкрита сніговим покривом, там також тримається мороз та вирує хуртовина. Очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомили на fb-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Сьогодні, 17 січня, на горі хмарно, є хуртовина та тримається мінусова температура.

"Погіршення погодних умов!!! Станом на 08:30 17.01.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 12–14 м/с, пориви до 18 м/с, хуртовина, температура повітря -7°С", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали місцевих жителів і туристів не ходити в гори.

"Закликаємо мешканців та гостей Закарпаття утриматися від виходу в гори та дотримуватись заходів безпеки!" – наголосили в ДСНС.

Тимчасом львівські синоптики оголосили у Львові й області штормове попередження на середу, 18 січня. Протягом доби очікуються сильні пориви вітру, дощ із мокрим снігом та ожеледиця.

"Протягом 18 січня буде хмарно з проясненнями. На Львівщині очікуються значні опади у вигляді дощу з мокрим снігом, на окремих ділянках буде ожеледиця. Також очікуються пориви південно-західного вітру 15–20 м/с", – повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.



