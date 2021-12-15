У високогір’ї Карпат утримується сніголавинна небезпека.

 

У високогір'ї Карпат упродовж кількох днів поспіль утримується значна сніголавинна небезпека. Туристам рекомендують утриматися від походів у гори. Про це повідомили синоптики відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

 

 

«Сьогодні, 15 грудня, на високогір’ї Івано-Франківської області можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, сходження окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!» – повідомили синоптики.

 

 

 

Тим часом у середньогiр'ї Львівської області та високогір’ї Закарпатської області, за оцінкою синоптиків, сьогодні очікується помірна сніголавинна небезпека, встановлено 2 рівень.

 

На горі Піп Іван Чорногірський уранці о 8:20 була ясна погода, температура повітря знизилася до -10°С, дув північний вітер, 7 м/с, повідомили працівники Чорногірського рятувально-пошукового поста.

 

 

За даними сніголавинних станцій, учора покрив снігу на Драгобраті, Плаю, Пожежевській полонині перевищив 1 м.

 

15 грудня синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду в областях західного регіону. Стане холодніше: удень утримуватиметься температура від 0 до - 2°C, уночі від -3°C до - 5°C.

 

Фото facebook.com/lavyny.official, facebook.com/chornogora.rescue112

15.12.2021

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