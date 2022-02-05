У гори краще не ходити: в Карпатах прогнозують сходження лавин.

 

Надійшло попередження про значний рівень сніголавинної небезпеки на високогір’ї Карпат та про помірний рівень у горах.

Ризик сходження лавин утримається впродовж вихідних 5-7 лютого, повідомили на офіційній Facebook-сторінці Відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

 

 

5-6 лютого ІІІ (значний) рівень сніголавинної небезпеки утримається на високогір’ї Закарпаття, 6-7 лютого — у горах Львівської та Івано-Франківської областей.

 

Тим часом нині, 5 лютого, у горах Львівщини та Івано-Франківщини, а 5-7 лютого — у горах Чернівецької області збережеться ІІ (помірний) рівень небезпеки сходження лавин.

 

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться у повідомленні.

 

05.02.2022

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