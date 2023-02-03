У Львові оголосили штормове попередження. В Карпатах сніголавинна небезпека.

У Львові на завтра, 4 лютого, оголошено штормове попередження. Прогнозується значний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу. Уранці та вдень – пориви вітру, 15-20 м/с (західний з переходом на північний), хуртовини. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі. На дорогах буде ожеледиця.

Водночас у горах Франківської та Львівської областей очікується сніголавинна небезпека.

Погоду в Галичині цими днями визначатиме вплив циклону, що рухається зі Скандинавії на південний – схід та проходження його атмосферних фронтів.

Про погіршення погодніх умов цими вихідними повідомляє і Тернопільський обласний гідрометцентр. Як прогнозують синомтики на вихідних 4 та 5 лютого в області очікується сильний вітер, сніг та ожеледиця.