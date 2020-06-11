Вакарчук знов оголосив про відмову від депутатського мандата.

 

Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатського мандата.

 

Він сказав про це на пресконференції в Києві 11 червня, повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

"Сьогодні я зареєстрував заяву про складання повноважень народного депутата України. Вона зареєстрована і, сподіваюся, найближчим часом отримає свій належний розгляд. Разом із тим, хочу наголосити, що це рішення ніяким чином не означає, що я припиняю свою політичну діяльність або, не дай Бог, припиняю свою діяльність у партії «Голос». Ми є і будемо однією командою. У нас попереду грандіозні плани", – сказав Вакарчук.

 

Він додав, що має у планах "великий освітній проєкт".

 

Вакарчук сказав, що вважає свою місію "частково виконаною". "Ми привели прекрасну фракцію в парламент", – відзначив він.

 

Засновник партії "Голос" також заявив, що останні три роки на нього "постійно намагаються лити інформаційне лайно, бруд, негатив".

 

"Це на мене не діє, і це з’явилося тоді, коли в чиїйсь параноїдальній уяві з’явилась думка про те, що я буду балотуватися у Президенти", – додав депутат.

 

 

У березні Вакарчук залишив посаду голови партії "Голос". 11 березня з’їзд обрав новою керівницею партії Кіру Рудик. Вакарчук тоді запевнив, що як лідер буде продовжувати розбудовувати партію.

 

Партія "Голос", створена фронтменом рок-гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком, отримала 20 мандатів за результатами позачергових парламентських виборів, проведених у липні 2019 року. Сам він був першим номером у списку партії.

 

На позачергових парламентських виборах 2007 року лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук був обраний до Верховної Ради за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона". У вересні 2008 року він подав заяву про складання депутатських повноважень, через три місяці парламент позбавив його мандата.

 

Два місяці тому Святослав Вакарчук втратив батька.

 

11.06.2020

До теми

Мова матері, мова батька
Тот Крістіна
Місяць авторських читань 2020 відбудеться від 1 до 31 липня у Львові, в Україні, в онлайні – а отже, всюди, де ви захочете почути і побачити сучасну європейську літературу!
11.06.20 | | Штука
Паноптикум уяви
Єва Райська
Колажна експозиція «Тварини і люди» Олександра Максимова в дрогобицькому Палаці мистецтв (Вілла Б’янки)– це передовсім про пам’ять. Особисту та національну. Про можливість намацати наші історичні травми.
09.06.20 | | Штука
Наскільки надійними є наукові результати?
Експеримент перевірив, чи вчені, оцінюючи ті самі дані, отримають однакові результати.
09.06.20 | | Наука
Історія полюбляє бути довгою
Ілько ЛЕМКО
Переривчастість світового історичного контексту волає «Зупинися, мите! Ти прекрасна!» А його тяглість прозаїчно витвережує: «Все пройде, і це також»
09.06.20 | | Дискурси
Молочні брати
Галина Петросаняк
Цей образ не давав мені спокою, і коли я знайшла ще кілька свідчень подібного братства між українцями і євреями — наприклад, у Соми Морґенштерна, — то подумала, що попри усю складність взаємин між представниками цих двох народів, образ усе ж є метафорою їхнього зв’язку в Східній Галичині того часу.
08.06.20 | | Штука
Віртуальні «Віртуози-2020»
Наталя Мендюк
Насолода мистецтвом! Так можна окреслити тривання фестивального маратону із дев’яти частин-концертів, які два дні транслювала Львівська національна філармонія. Реакція глядачів: тисячі переглядів, сотні коментарів, віртуальних оплесків, квітів. Але туга за живим музикуванням – з нами.
07.06.20 | | Штука
Соціальне дистанціювання у Китаї та США. У чому різниця?
Ґіш Єн, Ці Вен
Пандемія може вплинути на культурні очікування щодо індивідуалізму та колективізму. 
07.06.20 | | Наука
Гени неандертальця роблять жінок плодючішими
Науковці виявили, що завдяки успадкованій від неандертальців мутації у жінок народжується більше дітей.
06.06.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.