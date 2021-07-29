Львівська делеґація покинула з'їзд "Голосу".

 

Львівський осередок "Голосу" покинув з'їзд партії через узурпацію влади теперішнім керівництвом політичної сили. Делеґація назвала з'їзд "фарсом".

 

 

Нагадаємо, у четвер в Києві проходив з'Їзд партії "Голос". Делеґати висловили вотум довіри Кірі Рудик. Перед зборами п'ятеро народних депутатів оголосили про вихід із політичної сили через порушення засад внутрішнього демократизму та махінації з підбором делеґацій.

 

"На з’їзді була реальна можливість вирішити критичні питання «Голосу». Але нашу думку не врахували. Йдеться не лише про львівський осередок, а й про тих членів партії, які чітко висловилися за необхідність змін в організації. Частину партійців з Львівщини взагалі не допустили до з’їзду", – йдеться у заяві осередку.

 

У партії кажуть, що деякі рішення з'їзду нагадували радше комуністичні тоталітарні традиції.

 

"Представники львівського осередку «Голосу», які були присутні на з'їзді, прийняли рішення залишити з'їзд через його не демократичність. Подальша присутність на з'їзді – це легітимізація фарсу", – йдеться у заяві.

 

Львівська делеґація пропонувала призначити лідером партії Ярослава Рущишина, свого керівника.

 

"Нинішнє керівництво партії зробило себе стороною конфлікту, що є недопустимим виходячи з елементарних засад управління людськими організаціями. Ба більше, перетворилося в генератора цих конфліктів. І замість того, щоби вирішити проблему, намагається зацементувати ситуацію. А це – дорога на політичний цвинтар", - заявив Рущишин.

 

29.07.2021

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