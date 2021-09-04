«Океан Ельзи» дасть безкоштовний концерт з нагоди 360-річного ювілею Львівського університету.

З нагоди 360-річного ювілею Львівського національного університету імені Івана Франка гурт «Океан Ельзи» дасть у Львові у суботу, 18 вересня, безкоштовний концерт зі світловим шоу. Про це повідомив лідер гурту Святослав Вакарчук.

«Цього року нашій Alma Mater 360 років. Це дуже поважна дата. Не зробити на таку дату щось особливе було б просто неможливо. І я вирішив подарувати рідному університету те, у що по вуха закохався, будучи його студентом, – музику. Поговорив з хлопцями з групи – всі за. Тому щасливо повідомляю: 18 вересня у Львові на спеціальній сцені перед головним корпусом універу відбудеться концерт групи "Океан Ельзи"», – повідомив артист у дописі на своїй facebook-сторінці.

Святослав Вакарчук присвятив концерт пам'яті свого батька, ректора Львівського університету Івана Вакарчука.

«Цю подію я присвячую своєму татові Івану Вакарчуку. Людині, без якої не було б ні мене, ні ОЕ, ні такого Львівського національного університету», – написав Святослав.

Сцену розмістять перед головним корпусом університету Франка. На будівлю під час концерту проєктуватиму спеціальну світлову програму від литовських майстрів концертних інсталяцій ABLight та, зокрема, Арвідаса Буінаускаса. Його роботи можна було побачити на концертах «ОЕ» останніх трьох років.

Меценатами та спонсорами концерту стали випускники Львівського університету Франка: підприємці та бізнесмени, ІТ-шники та ресторатори. Безкоштовний концерт розпочнеться на площі перед університетом у суботу, 18 вересня, о 20:00.

Як відомо, 2021 рік – ювілейний для Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчальний заклад було засновано 20 січня 1661 року. Наукова конференція «Львівський університет: 360 років становлення» та Урочиста академія з нагоди 360-ліття заплановані на жовтень.

Нагадаємо, Іван Вакарчук – доктор фізико-математичних наук, заслужений професор університету, міністр освіти та науки, заслужений діяч науки і техніки України, герой України – очолював ЛНУ ім. Івана Франка понад 20 років, його переобирали на посаду ректора п'ять разів.

У березні 2021 року у Львові створили «Фундацію Івана Вакарчука», основною місією якої є вшанування його пам’яті. У планах Фундації - написання книги про Івана Вакарчука, заснування іменної стипендії, проведення наукових конференцій, встановлення пам'ятника та меморіальної дошки, створення невеличкого музею на кафедрі, де працював Іван Вакарчук.

Також 6 березня Святослав Вакарчук виклав у відкритий доступ авторський музичний альбом під назвою «Оранжерея», присвячений батькові.

Фото okeanelzy.com, pravda.com, dilo.net.ua, bykvu.com, facebook.com/sviatoslav.vakarchuk