Франківський осередок "Голосу" вийшов із партії повним складом.

Команда івано-франківського міського осередку "Голосу" вийшла з партії.

Про це йдеться у заяві івано-франківської міської організації.

"Розуміючи, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі прийняв рішення про вихід з політичної партії "Голос", – зазначили партійці.

Представники осередку зазначили, що точкою неповернення "стала імітація так званого з’їзду партії, який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик".

"Команда Івано-Франківської міської організації політичної партії "Голос" завжди виступала за чесність, відкритість, прозорість та демократичність. Саме за такими принципами наш міський осередок гуртував навколо себе однодумців. Однак керівництво партії знехтувало цими принципами та ідеями. Замість дотримування демократичних цінностей, чинна голова партії з близьким оточенням вирішили узурпувати в ній владу та розподілити її поміж своїми довіреними людьми", – констатували в міській організації.

Раніше з партії вийшов голова івано-франківського осередку Володимир Тищенко. Він повідомив, що вже після з'їзду до нього телефонувала Рудик і гримала, чому він проголосував на з'їзді не так, як треба.

В кінці липня "Голос" провів з'їзд, на якому підтвердив мандат довіри Кірі Рудик. Внутрішня демократична платформа партії звинуватила лідерів у махінаціях із підбором делеґатів. Відтак п'ятеро народних депутатів вийшли із партії, протестуючи проти недемократичих підходів керівництва.