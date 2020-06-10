Зеленський командує міністром економіки на тему скасування мит.

Президент України Володимир Зеленський після скарг бізнесу на зустрічі у Чернігові зателефонував міністру економіки Ігорю Петрашку, аби закликати до скасування 18-відсоткового спецмита на імпорт полімерних матеріалів, введеного з 8 червня на термін 200 днів.

"Міністерство економіки узагальнило це питання – і це була помилка. Не треба узагальнювати. Треба скасовувати це мито. Вирішення цього питання зрозуміле, і ми це зробимо", – цитує пресова служба ОП.

Під час розмови зі Зеленським представники легкої промисловості сказали, що пріоритет їхньої галузі – збереження робочих місць. Натомість внутрішній ринок України заповнений контрабандою та секонд-хендом, а частка продукції вітчизняних виробників – 15–20%. А відтак підприємці попросили владу про протекцію, аби при закупівлі засобів індивідуального захисту надати пріоритет українським виробникам, які переорієнтувалися на виготовлення цієї продукції через епідемію коронавірусу.

Президент повідомив, що особисто контролює це питання, і запевнив, що ДП "Медичні закупівлі України" незабаром розпочне закупівлю засобів індивідуального захисту насамперед у українських виробників. Керівник держави ствердив, що на початку пандемії українські служби орієнтувалися на закордонного постачальника лише через те, аби якнайшвидше забезпечити засобами захисту українських медиків. Наразі МОЗ переорієнтовується на внутрішнього виробника.

Як зазначає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", раніше проти введення спецмита, ініціатором якого виступив єдиний виробник такої продукції в Україні ТОВ "Карпатнафтохім", висловлювалися виробники пластикових труб, віконних систем, кабельної продукції. Вже після його введення з проханням переглянути рішення Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) до Мінекономіки звернулися Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців. Асоціації також звернулися за підтримкою до Офісу Президента України, прем'єр-міністра, Антимонопольного комітету України й Офісу простих рішень та результатів.

Нагадаємо, тиждень тому на зустрічі з бізнесом у Хмельницькій області Зеленський зателефонував голові правління "Укрексімбанку" і попросив розв’язати проблеми з реструктуризацією кредитів.

Химерно, що саме в день, коли Володимир Зеленський надиктовував доручення міністрові економіки, прокуратура зачитала підозру колишньому Президентові Петрові Порошенку, котрому інкримінують акурат виголошення незаконних наказів підлеглому.

"За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи Президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч.4 ст.27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 КК України)", – повідомив офіс Ірини Венедіктової.

Під час візиту до Чернігова Президент Зеленський ознайомився з досягненнями та розробками Чернігівського національного технологічного університету і вручив працівникам державні нагороди та відзнаки. Як повідомила пресова служба ОП, серед привезених нагород є "орден кннгнні Ольги III ступеня".