Росіяни не робили демаршу після появи на переговорах переселенців із Донбасу.

Російська делеґація спокійно відреаґувала на появу залучених Україною переселенців із Донбасу на засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи. Нагадаємо, засідання політичної підгрупи відбулося у вівторок в режимі відеоконеренцї. У розмові брали участь журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш.

"[Реакція] несподівано м'якша, ніж я припускав, – розповів віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков, фактичний керівник української делеґації в ТКГ. – Я думав, буде демарш, але ні. Йде діалог. Координатор оголосив про те, що у нас є гості. Костін (Андрій Костін – народний депутат від "Слуги народу", представник України у політичній підгрупі, – Z) дав кожному слово, вони представилися, і зараз йде вже живе спілкування", – сказав Резніков у інтерв'ю виданню LIGA.net.

Як писав Z, Офіс Президента погодив для участі в переговорах кандидатури журналістів Дениса Казанського та Сергія Гармаша (представляють Донеччину) та юриста, голову громадської організації "Луганське земляцтво" Вадима Горана і лікаря Костянтина Лібстера (репрезентують Луганщину).

Водночас Резніков визнав, що внутрішньо готувався до демаршу росіян. "Я був до цього готовий, але цього не сталося. Є нюанс: посилаючись на технічну проблему, росіяни затримали включення на 30 хвилин. Вони ніколи не затримувалися. Я думаю, це був момент внутрішніх консультацій: що з цим робити? Тому що ми повідомили їх про це тільки вранці", – розповів віцепрем'єр.

Денис Казанський повідомив на своїй сторінці у Facebook, що поява переселенців роздратувала делеґатів від організацій ОРДЛО.

"Представники угруповань "ЛДНР", котрі називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу відреаґували нервово, вдавалися до грубощів, намагалися провокувати перепалки, та до того всі були готові, тому відреаґували спокійно. Намагаючись бодай якось перекрутити ситуацію на свою користь і зберегти обличчя, представник "ЛНР" Родіон Мірошник декілька разів називав нас "представниками консультативної ради"; у відповідь модератор конференції пан П'єр Морель підкреслив, що "консультативна рада" не створювалася. Російський представник Дмитрієвський протесту проти появи переселенців в українській делеґації не висловлював", – розповів Казанський.

У середу Денис Казанський і Сергій Гармаш братимуть участь у засіданні вже самої Тристоронньої контактної групи.