ЄУ планує створити місію з навчання української армії.

Вона розташовуватиметься у сусідній з Україною державі.

Верховний представник ЄУ зі зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель виступив за створення місії Європейської Унії з навчання української армії. Про це повідомило видання EUobserver. Він пообіцяв, що Євроунія на тлі важкої ситуації на фронтах в Україні й надалі допомагатиме Києву.

«Україна потребує нашої підтримки, і ми продовжимо надавати цю підтримку. Крім військових поставок ми розглянемо і питання про запуск місії ЄУ з навчання української армії, щоб посилити допомогу та зробити її більш передбачуваною», – сказав він на пресконференції в Празі напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони країн Євроунії, яка розпочалася у вівторок, 30 серпня.

Він зазначив, що ЄУ вже має 17 таких навчальних місій по всьому світу, зокрема в таких країнах, як Чад, Нігер і донедавна Малі. «Я не зовсім розумію, чому ми відправляємо навчальні місії до армії Мозамбіку, а не до української армії», – сказав Боррель. Він уточнив, що така навчальна місія стаціонуватиметься не на території України, а в сусідніх країнах.

Шеф європейської дипломатії не вважає, що запуск місії ЄУ з навчання українських солдатів призведе до ескалації конфлікту з Росією. «Ми поставляємо Україні великі обсяги озброєнь. Звичайно, Росія буде незадоволена. Їй не подобається те, що ми поставляємо Києву всі види військової техніки. І ми продовжимо постачання військового обладнання. Але як можна надавати військову техніку без навчання? І в чому різниця між цими двома речами?» – риторично запитав він, пояснюючи свою думку.

За словами Борреля, у зустрічі в Празі візьме участь міністр оборони України Олексій Рєзніков. Глава європейської дипломатії наголосив, що темою неформальної конференції стане зокрема зміцнення обороноздатності самої Євроунії. «Ми обговоримо, як можемо дозволити країнам-членам закупити більше техніки, оскільки наші арсенали порожніють. Ми постачаємо Україні так багато озброєнь, що нам необхідно поповнити власні запаси», – сказав він.