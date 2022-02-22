Резніков: Попереду важкі випробування, будуть втрати.

 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не допустить "хаотичних рішень" і готується відповісти на ескалацію з боку Росії із "холодною головою".

 

 

Про це йдеться у зверненні міністра до українських військовослужбовців, оприлюдненому на офіційній інтернет-сторінці Міноборони.

 

"Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя. Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання", – заявив Резніков.

 

Міністр наголосив, що завдяки українським військовослужбовцям Європа усвідомила "справжню ціну уникання чесних відповідей".

 

"Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього, – Україна і українська армія", – підкреслив голова Міноборони.

 

Резніков зазначив, що наш вибір дуже простий – "боронити свою країну, свій дім, своїх рідних".

 

"Для нас нічого не змінилося. Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті «друзі», які не один рік вмовляли нас капітулювати", – додав він.

 

Міністр оборони наголосив: "Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда".

 

Резніков поінформував, що всі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування Збройних Сил України спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів.

 

"Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо", – резюмував Резніков.

 

22.02.2022

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