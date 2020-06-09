Українська влада долучила до "мінських" переговорів Казанського і Гармаша.

 

Журналісти із Донеччини Сергій Гармаш і Денис Казанський братимуть участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Офіційний Київ висунув їх на переговори як "представників Донбасу".

 

Про це Казанський і Гармаш написали на своїх сторінках у Facebook.

 

 

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що українська влада планує запрошувати на засідання Тристоронньої контактної групи переселенців із Донбасу, щоб подолати "монополію, яка існувала 6 років, коли там сиділи лише представники "ЛНР" і "ДНР".

 

"Мені запропонували увійти до складу української делегації у мінській ТКГ. Сьогодні вже буду брати участь у роботі політичної підгрупи. Як представник ОРДЛО, – написав Гармаш. – Звучить страшно. Насправді я вже п'ять років говорю на всіх ефірах: якщо вже вам такі дорогі "мінські угоди", а в них записано зобов'язання України "консультуватися" і "узгоджувати" деякі законопроєкти з "представниками окремих районів Донецької та Луганської області", то я теж із Донецька, ведіть переговори зі мною", – зазначив Гармаш.

 

"Ідеться не про Консультативну раду, яку планували створити раніше і проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде. Йдеться про інше, – уточнив Казанський. – Річ у тім, що в комплексі заходів по виконанню "мінських угод", який ви самі можете знайти в мережі, є пункти 11 і 12, у яких ідеться про те, що питання, що стосуються місцевих виборів в окремих районах, а також закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей".

 

Казанський уточнив, що в "мінських угодах" немає жодної згадки про те, "які саме це мають бути представники окремих районів". "Такі організації, як "ЛНР" і "ДНР", ніде не згадуються. І, відповідно, ніде не сказано, що саме з ними Україна повинна щось узгоджувати", – пояснив Денис.

 

Денис Казанський обурився тим, що на право репрезентувати інтереси Донбасу номінували бойовиків, а переселенці, "які народилися і виросли на Донбасі, і яких терором і переслідуваннями змусили виїхати", були позбавлені можливості вирішувати долю рідного регіону. "У нас точно не менше прав представляти окремі райони", – наголосив Казанський.

 

Денис Казанський – блоґер, журналіст та політичний оглядач. Став відомим завдяки викривальним публікаціям про Партію реґіонів та реґіональні еліти на Донбасі під ніком frankensstein; автор книги "Чорна лихоманка" про нелеґальний видобуток вугілля на Донбасі.

 

Сергій Гармаш – журналіст, головний редактор видання "ОстроВ" (до війни редакція розташовувалася в Донецьку). Родом із Єнакієвого.

 

Офіс Президента прокоментував: "Уперше за понад п'ять років до діалогу на майданчику ТКГ у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України".

 

Банкова пояснила, що залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень "Комплексу заходів щодо виконання "мінських домовленостей", зокрема пункту 9, пунктів 11-12", якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

 

"На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк. Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера", – поінформували в ОП.

 

09.06.2020

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