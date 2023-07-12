Тренування українських пілотів на F-16 розпочнеться щойно в серпні.

Результати навчань можна буде побачити не раніше початку наступного року.

Коаліція з 11 країн Заходу розпочне навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 щойно зі серпня цього року. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На саміті НАТО у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11-ма колегами відповідний меморандум.

До коаліції ввійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

«Коаліція із 11 західних країн у серпні розпочне навчати українських пілотів використанню вироблених у США F-16, заявили у вівторок міністри оборони Данії та Нідерландів», – інформує газета Financial Times. «Ми готові до зльоту», – цитує видання слова міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен (Kajsa Ollongren).

«Сподіваюся, ми зможемо побачити результати на початку наступного року», – сказав виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен (Troels Lund Poulsen) журналістам після церемонії підписання.

Навчання розпочнеться у Данії. При цьому для реалізації довгострокових навчальних програм сторони створять центр у Румунії.

Нагадаємо, що ще наприкінці травня стало відомо, що Данія та Нідерланди мають намір очолити європейську коаліцію з тренування українських військових пілотів на винищувачах F-16. Також у травні глава Пентаґону Ллойд Остін заявив, що міністри оборони цих двох країн найближчими тижнями разом зі США та іншими союзниками працюватимуть над розробкою плану підготовки пілотів. Він зазначив, що Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща вже запропонували свою допомогу в тренуванні українських пілотів.

Голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі наголосив на необхідності надати Україні сучасні літаки. «Проте цей процес займе багато часу і жодним чином не впливатиме на найближчі бойові операції Києва», – зазначав він.

Білий дім поки що не уточнював, чи будуть готові Сполучені Штати передати літаки F-16 Україні. Тим часом влада Данії заявила, що прискорений перехід збройних сил країни з F-16 на винищувачі-бомбардувальники F-35 означає, що Копенгаген за бажання зможе передати F-16 Україні раніше, ніж очікувалося. У розпорядженні армії Данії – 43 літаки F-16, близько 30 з них у цілковито робочому стані.