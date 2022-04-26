Партнери України зібрали 5 мільярдів доларів військової допомоги.

Про це стало відомо під час зустрічі сорока міністрів оборони різних країн, які зібралися на зустрічі в німецькому Рамштайні.

У вівторок, 26 квітня, у Німеччині на американській військовій базі Рамштайн розпочалася зустріч міністрів оборони з понад 40 держав-партнерів України, серед яких країни НАТО та представники інших запрошених держав. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Оголошена мета зустрічі в Рамштайні – координація та нарощування зусиль для надання військової допомоги Україні з урахуванням зосередження бойових дій на Донбасі та на півдні України.

Звертаючись до міністра оборони України Олексія Резнікова, який був присутній на зустрічі, глава Пентаґону Ллойд Остін заявив: «Ваш спротив надихнув вільний світ! Партнери рекордними темпами нарощують швидкість, з якою надають підтримку Києву у боротьбі за свою країну». Глава американського військового відомства повідомив, що зібрано вже близько п’яти мільярдів доларів військової допомоги Україні, з яких 3,7 мільярда надала адміністрація США.

«Війна Росії проти України входить у нову фазу. Україна вірить у те, що може перемогти, і так думають тут усі», – запевнив глава Пентагону.

Під час наради стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини має намір відправити до України зенітні самохідні установки типу Geperd. Про це йдеться в письмовій заяві, поширеній німецьким військовим відомством на початку зустрічі в Рамштайні.