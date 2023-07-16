Британський міністр оборони заявив про намір подати до демісії.

Проте щонайменше до вересня Бен Воллес все ще залишатиметься на своїй посаді.

 

 

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес ухвалив рішення залишити свою посаду. До демісії він обіцяє подати після найближчих перестановок у кабінеті прем'єра Ріші Сунака, які очікуються у вересні. Про це йдеться у статті британської газети The Sunday Times. Чинний глава британського військового відомства також заявив, що не має наміру виставляти свою кандидатуру на парламентських виборах, які відбудуться в Об’єднаному Королівстві у 2024 році.

 

Як зазначається в публікації, 53-річний Воллес, який вступив на свою посаду ще 2019 року, за прем’єрства Бориса Джонсона, досі вважався «непотоплюваним». Він стверджує, що рішення про демісію було його особистим, а не вимушеним. При цьому Воллес запевнив, що не збирається залишати кабінет передчасно, щоб не спровокувати додаткових виборів у своєму виборчому окрузі, як це було після виходу з уряду інших союзників Бориса Джонсона.

 

Нагадаємо, що під час саміту НАТО у Вільнюсі відбулася заочна суперечка між Воллесом та Президентом України Володимиром Зеленським навколо питання вдячності української сторони за британську військову допомогу. Проте цей інцидент не має нічого спільного з демісією. Як зазначає The Sunday Times, Воллес повідомив про свої плани прем'єр-міністрові Ріші Сунаку ще 16 червня. Однак він збирався зробити офіційну заяву на цю тему пізніше, щоб не створювати ґрунту для чуток про занепад партії торі та не давати приводу вважати це реакцією на очікувану поразку представників Консервативної партії на додаткових виборах у трьох виборчих округах, які відбудуться 20 липня.

 

Воллес належить до тих західних політиків, які виступали за максимальну військову допомогу Україні. Він розповів про свої контакти з українським колегою Олексієм Резніковим, зокрема про вироблений ними спеціальний «вісковий код» для розмов про надані види озброєння. «Я просто вибрав віскі. Отже, Nlaw була Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon – Islay. Я надсилав йому повідомлення: “Я маю для вас трохи віскі” або “віскі вже в дорозі”. Ми просто вибрали кодові слова, від міністра до міністра», – розповів він у коментарі для видання.

 

Відповідаючи на запитання про те, через що він не спить ночами, Воллес зазначив: «Це поєднання загрози з боку Путіна, що зростає, зростаюча аґресія Китаю і ще не зниклі терористичні угруповання». Однією з тем, що турбують його найбільше, за словами Воллеса, є можливість воєнного конфлікту з Росією, який може спалахнути випадковим чи іншим чином. «Якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко вражений. У нього все ще є військово-повітряні сили та військово-морський флот, і ми бачимо, що його флот робить досить аґресивні маневри. Путін ще не закінчив з нами. У найближчі три-чотири роки він може ще влаштувати випад. Він шукатиме винних. Було висунуто припущення, що за заколотом Пріґожина стояли британці, і це зробив один зі ставлеників російського уряду», – зазначив Воллес.

 

Одним зі способів, за допомогою якого Росія може завдати шкоди Великій Британії, є атака на підводні кабелі, якими проходять лінії зв'язку та постачаються енергоносії. «У Росії є програма, що дозволяє атакувати найважливіші об'єкти інфраструктури на морському дні, – чи то оптоволокно, чи газ і нафту. Для цього у них є кораблі та підводні човни», – заявив Воллес.

16.07.2023

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